Iván García tiene la clave para buscar su boleto a Tokio

Dos Juegos Olímpicos y una medalla de plata en Londres 2012 lo avalan como uno de los mejores clavadistas del país, sin embargo Iván García sabe que no tiene nada seguro en su camino rumbo a Tokio 2020, pues la competencia interna en el país es cada vez más fuerte con los nuevos talentos que han ganado terreno.

Debido a lo anterior y de cara a que enfrente el primer filtro nacional con miras a Tokio, el “Pollo” sabe que la clave será estar tranquilo y disfrutar cada salto desde la plataforma de 10 metros.

“Para mí será clave estar tranquilo, saber que tengo el nivel, la capacidad de hacer bien las cosas. La competencia es muy fuerte, será una de las más duras, pero tengo que hacer mi propia competencia, hacer lo mío, creo que con eso puedo estar tranquilo y clasificar mientras disfruto lo que hago”.

“Este será uno de los selectivos más fuertes, habrá grandes atletas, todos de gran nivel y la competencia interna es mucho más fuerte cada vez. Será complicado ganar, pero espero que las cosas me salgan como las he venido haciendo, como lo he entrenado para clasificar”, compartió García.

Será este 12 de marzo cuando arranque el selectivo nacional en la Ciudad de México, pero Iván entrará en actividad hasta el próximo viernes. Posteriormente regresará a la plataforma hasta el domingo.

En lo referente al equipo de clavados del Code Jalisco, el cual es encabezado por el entrenador Iván Bautista, el “Pollo” se mostró confiado en que sus compañeros podrán dar un golpe de autoridad en este primer filtro rumbo a Tokio.

“Veo al equipo muy fuerte, llevo tiempo diciendo que la competencia interna cada vez es más fuerte, ahora no somos cuatro, ya somos ocho tirando plataforma y cada vez son más duros los entrenamientos. Esperemos que para todo el equipo de Jalisco sea una muy buena competencia y demos los resultados por los que hemos trabajado. Hay que estar feliz y no darnos por vencidos, pase lo que pase esto no es definitivo”, finalizó.

De este selectivo nacional saldrán los atletas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo de Tokio, evento que repartirá las últimas plazas rumbo a Juegos Olímpicos. Después de este torneo en Japón, volverá a realizarse un filtro nacional para definir finalmente a los clavadistas que asistirán a la próxima justa veraniega.

