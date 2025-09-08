América llega en plan grande; Chivas busca redimirse en el Clásico Nacional

El próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, el Estadio Ciudad de los Deportes será escenario de una nueva edición del Clásico Nacional, donde América y Chivas llegan con panoramas completamente opuestos en la Liga MX .

Por un lado, Guadalajara atraviesa un momento crítico: al conjunto rojiblanco se ubica en la decimosexta posición con apenas 4 puntos, producto de una victoria, un empate y 4 derrotas; además, el equipo tapatío acumula 4 partidos consecutivos en el Apertura 2025 sin conocer el triunfo, situación que ha incrementado la presión de cara al duelo más esperado del calendario.

Por si fuera poco, la historia reciente del Clásico Nacional tampoco favorece a Chivas. Los rojiblancos no saben lo que es ganarle a su acérrimo rival en fase regular desde el Clausura 2017, cuando Ángel Zaldívar se erigió como el héroe al convertir desde la vía penal y conseguir una mínima diferencia para quedarse con la victoria.

Lee también: Exfigura de Chivas confesó que era aficionado del América

En contraste, América vive una realidad muy distinta, pese a que el inicio de campaña fue muy criticado para André Jardine . Las Águilas se ubican en la segunda posición con 17 unidades, con un registro de 5 victorias y 2 empates. El equipo capitalino es, junto a Cruz Azul, uno de los dos invictos del torneo y presume paso perfecto como local, factores que lo colocan como favorito para este choque .

En el caso contrario a su rival, los azulcremas acumulan 6 compromisos, entre Leagues Cup y Liga MX, sin derrota. Y, en los últimos 4 partidos del Máximo Circuito mexicano, ha conseguido únicamente victorias. Además, de que los de Coapa marchan como la mejor defensiva del torneo al haber permitido 6 anotaciones en 7 partidos.

El encuentro no solo representa una nueva batalla por el orgullo deportivo, sino también la oportunidad para que Guadalajara intente revertir su mal momento para comenzar a escalar posiciones y evitar que se le complique aún más su clasificación para la Liguilla; mientras que, América podría confirmar su estatus de candidato al título.

Últimos 5 enfrentamientos América-Chivas

MARCADOR TORNEO América 4 – 0 Chivas Champions Cup Concacaf Chivas 0 – 0 América Jornada 11 del Clausura 2025 Chivas 1 – 0 América Champions Cup Concacaf América 1 – 0 Chivas Jornada 7 del Apertura 2024 América 1 – Chivas Semifinales Vuelta del Apertura 2024

Te puede interesar: Canelo Álvarez reveló a qué se dedicará cuando se retire del boxeo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF