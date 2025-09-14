Denise Castro guía a Chivas femenil al triunfo sobre América

Chivas Femenil rompió la etiqueta de víctima e impuso sus condiciones en el Clásico Nacional, cortando una larga racha de tres años sin ganar en la Ciudad de México y ocho partidos al hilo sin vencer al América. De la mano de Denise Castro, quien marcó un doblete de oro y se estrenó como goleadora rojiblanca, el Rebaño venció 2-0 a las Águilas en el estadio Ciudad de los Deportes.

Por un lado, las Águilas se presentaron con un cuadro plagado de suplentes por las innumerables bajas por lesión de jugadoras importantes; mientras que el equipo tapatío llegaba con la obligación de sumar tres puntos que las metiera de lleno a puestos de clasificación. Sacando provecho de un debilitado conjunto azulcrema, las rojiblancas encontraron a través de Castro la llave para superar a las capitalinas.

El escenario se mostraba adverso para las Chivas, ya que desde marzo de 2024 no conseguían un triunfo en el Clásico Nacional y, por si fuera poco, las Águilas iniciaron con embates constantes a la cabaña de Blanca Félix. Sin embargo, ni Kiana Palacios ni Montserrat Saldívar pudieron concretar los arribos, fallando jugadas claras para las locales.

Por el contrario, el Rebaño fue asentándose sobre el terreno de juego de a poco. Sin tener una clara posesión del esférico, logró controlar las acciones y neutralizar a las futbolistas azulcremas desde el mediocampo. Aunque no generaron múltiples acciones de peligro frente al arco defendido por Sandra Paños, la contundencia sí acompañó a las rojiblancas.

Lee también: Usuarios de redes sociales reaccionan con memes ante la victoria de Chivas

Cómoda en su posición natural, Carolina Jaramillo resultó determinante en las dos anotaciones del Guadalajara al asistir a Denise, quien firmó sus primeros dos goles con las Chivas a los minutos 23 y 49. Los pases de la mediocampista fueron tan precisos que, en ambas anotaciones, Castro definió a primer toque para superar a la portera española con facilidad.

En la parte complementaria, con más ímpetu que ideas claras, el América buscó constantemente meter en complicaciones a Félix. No obstante, la cancerbera rojiblanca resolvió con categoría las llegadas de América, que carecieron de puntería. La más peligrosa corrió a cuenta de Irene Guerrero, quien desde larga distancia sacó un potente disparo, pero el travesaño salvó a las visitantes.

A Chivas le fue suficiente con tratar de contener a la ofensiva azulcrema y, a diferencia de otros encuentros, la defensiva rojiblanca estuvo a la altura. Si bien las tapatías no volvieron a intimidar a Paños en el segundo tiempo, les bastó para sacar tres puntos que les otorgan su primera victoria ante América desde que Antonio Contreras tomó las riendas del equipo.

El próximo enfrentamiento para las rojiblancas será contra Tijuana en el estadio Akron el domingo 21 de septiembre a las 11:00 horas.

Alineaciones América

Portera

Sandra Paños

Defensas

Jana Gutiérrez

Arantza Segura (45’ 2. Jordan Brewster)

Karina Rodríguez

Kimberly Rodríguez (45’ 6. Bruna Vilamala)

Annie Karich

Medias

Irene Guerrero

Nancy Antonio (72’ 14. Alexa Soto)

Delanteras

Scarlett Camberos

Kiana Palacios

Montserrat Saldívar

DT. Ángel Villacampa

Chivas

Portera

Blanca Félix

Defensas

Natalia Villarreal

Casandra Montero

Damaris Godínez

Gabriela Valenzuela

Medios

Yamile Franco

Joselyn De la Rosa (86’ 4. Kinberly Guzmán)

Daniela Delgado (71’ 25. Joseline Montoya)

Carolina Jaramillo

Delanteros

Denise Castro (81’ 30. Viridiana Salazar)

Alicia Cervantes

DT. Antonio Contreras

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS