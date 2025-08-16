Este domingo, el duelo Monterrey vs Mazatlán cerrará las actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos conjuntos, que buscan no salir de la zona de clasificación. Aquí te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan los dos equipos.

El Monterrey de Domènec Torrent suma 9 unidades y llega a este encuentro tras vencer al León por 3-1; con este resultado, La Pandilla ligó su tercera victoria y se colocó en los primeros cuatro puestos de la Tabla General.

Por su parte, el Mazatlán de Robert Dante Siboldi llega a este encuentro tras empatar (2-2) contra los Xolos de Tijuana y sumar cinco unidades que los colocan en el lugar 9 de la General, producto de dos empates, una derrota y una victoria.

Históricamente, la Sultana del Norte es una sede complicada para la marea morada, en su corta historia en el balompié mexicano no han logrado ganar como visitantes.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este domingo 17 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Monterrey vs Mazatlán

Fecha y hora: Domingo 17 de agosto, 18:00 horas

Domingo 17 de agosto, 18:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

