Isaac Brizuela, asume liderazgo en Chivas

Un Isaac Brizuela maduro acepta el compromiso de ser una de las figuras de estas nuevas Chivas. La irregularidad que alguna vez tuvo parece haber quedado en el olvido.

Con un nuevo rol donde se designaron nueve capitanes, el “Conejito” quiere ser maestro de los canteranos y seguir llevando a los entrenamientos la alegría que da el paso perfecto que tiene en estos momentos el Guadalajara (en Liga tres triunfos y en Copa dos victorias), a lo que confesó es producto, en parte, de los refuerzos que fueron elegidos a la perfección.

“Siento una responsabilidad no de peso malo, sino que es buena, que me compromete a ser más profesional, a tratar de ser ejemplo con los que van saliendo de cantera, tratar de ayudar con lo poco o mucho con mi carrera y me gusta el reto de poder ser como un líder, por así decirlo”, comentó el habilidoso volante, quien además agradeció el cariño de la afición.

“Tratar de hablar un poco más en momentos de dificultad, tratar de dar la cara, de saber que soy de los grandes del equipo y me comprometo a tomar ese rol, y sé que me va a ayudar, tanto en la vida diaria como en lo futbolístico, a ser una mejor persona y a ser un gran profesional. A la afición también agradecerle el cariño que me ha brindado y pues de mi parte decirle que mi entrega va a seguir igual o mayor en cada partido”.

Brizuela confiesa que la cara de los rojiblancos ha cambiado desde que llegaron refuerzos de peso, trayendo buenos resultados y motivación para mejorar y competir, sobre todo en las prácticas.

“Llegas a entrenar y sientes esa alegría de estar entrenando. Cosas que a lo mejor no te toca cuando no vienes con el marcador a favor. Es venir con caras largas, estar enojado, pequeñas cosas que a lo mejor te molestan y ahora hablar de esto nos comprometió a querer alargar esta racha y decir ‘podemos llegar cada principio de semana así, si nos lo proponemos’”.

Isaac ha sido el jugador más regular del Rebaño en los últimos torneos, pero desde que llegó José Saturnino Cardozo, al “Conejito” se le ve más cómodo, libre en su futbol y así lo aceptó el jugador, quien se sinceró al admitir que está en proceso de corregir algunos aspectos que le han señalado para ser más completo porque quiere estar en Selección mexicana con Gerardo Martino.

“Físicamente estoy bien, a veces me costaba los últimos minutos por el cansancio, pero he mejorado en ese aspecto; en la parte defensiva también he mejorado mucho porque ayudo más al equipo en algo que me hacía falta. Obviamente me gusta mejorar día a día, sé que con lo que he hecho no me puedo quedar, no soy un jugador que se conforma, me gusta generar esa competencia con mis compañeros y obviamente aumentar el nivel hacia el equipo”.

Clausura 2019

Jornada 1

90 minutos jugados

1 gol anotado

1 asistencia

Jornada 2

90 minutos jugados

0 goles marcados

0 asistencias

Jornada 3

90 minutos jugados

0 goles anotados

0 asistencias

