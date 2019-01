Cardozo hace trabajo especial con delanteros de Chivas

No solamente ha puesto nuevo reglamento interno para buscar una mejor concentración de los jugadores de Chivas, también el técnico José Saturnino Cardozo, le da consejos a sus atacantes para que mejoren en contundencia y vayan agarrando confianza, porque los quiere finos en la Liguilla, una vez instalados en ella.

Alan Pulido le ha hecho caso a su entrenador, se mete más al área y su esfuerzos a la defensiva continúa realizándolos pero ya se alterna con Alexis Vega, para que siempre quede uno de ellos al tanto del ataque, por su parte Vega, le ha gustado al estratega la forma en la cual se ha desenvuelto y espera que pronto encuentre el gol, para lo cual les pide tengan paciencia para que no les gane la desesperación.

“Están claros que la ansiedad no les lleva a hacer goles. El delantero debe tener más sangre fría para poder definir, porque el delantero que se desespera se sale de su sector. Eso me decía Pulido, ‘salgo del área porque me desespero’ y le decía yo que menos iba a hacer goles”.

El pastor cada que tiene oportunidad les recalca la importancia de no salirse tanto del área o no quedar tan lejos de ella, porque tarde que temprano les caerá una y deben estar preparados para poder liquidar.

“El delantero goleador es diferente, siempre tiene que estar más tranquilo que todos para poder definir".

“El delantero goleador es diferente, siempre tiene que estar más tranquilo que todos para poder definir, porque no es fácil hacer goles y eso lo hablamos con ellos, que no salgan tanto del área. Les hemos dicho que seguiremos trabajando con ellos, porque es una dupla que me gusta mucho porque tienen buena combinación, Alexis tiene potencia y Pulido técnica, pero para eso deben estar tranquilos, cumpliendo con su función. Trabajan bastante bien como Pulido, Alexis, también Luis Madrigal que se está recuperando, Chuy Godínez llegó de la Selección haciendo goles y Ronaldo que está respondiendo con goles”.

Cardozo confía en que sus delanteros se convertirán pronto en un dolor de cabeza para las defensas, ya que tiene diferentes características en atacantes para las necesidades que se presenten en el desarrollo de los encuentros y rivales.

RR