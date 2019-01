Cambios disciplinarios en Chivas dan resultados en la cancha

En Chivas desde que se cambiaron varias cosas de fondo, los resultados están acompañando al equipo, lo cual el técnico José Saturnino Cardozo aplaude porque sabe que la base para el triunfo es la disciplina y él habló con todo el equipo para comentar algunas modificaciones que se vendrían.

Precisó que no le gusta que los jugadores usen sus redes sociales en las concentraciones o en el vestidor, entre otras cosas, condiciones que aceptaron todos los elementos y ahora el resultado se está viendo en el campo.

“En cualquier deporte, los jugadores que triunfan son los que tienen disciplina. Hablé con todos y ellos aceptaron. Soy muy exigente, el tema de la disciplina también lo pusimos nosotros. Me encanta la disciplina, el orden, no pasa por mi cabeza y no entiendo que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, eso es muy difícil. Eso es lo que siempre observo y hablo con ellos, porque la disciplina es fundamental para triunfar. Lo hablé personalmente con cada uno, les dije lo que me gustaba y cómo se trabajaría desde que inicia el proyecto. Todos aceptaron”.

Chivas hoy es líder general del torneo, no ha recibido gol, así que el Cardozo les recalca que sigan por la misma línea de esfuerzo, entrega, porque no se ha ganado nada y ahora apuntará, una vez respetadas las nuevas formas de conducirse, en que el equipo vaya mejor cada partido, para tener un mejor desempeño conforme avancen las jornadas.

Entiende que a muchos nos les guste la forma en la cual juega el equipo, pero mientras estén llegando los resultados, será mejor trabajar ganando que perdiendo y buscará que la afición, comentaristas, cambien sus comentarios respecto a las formas de ganar los encuentros.

“Es muy difícil darle gusto a todos. Hay mucha gente que opina, muchas veces sin razón y sin conocimiento. Yo no trabajo para darle gusto a todos. Si las formas gustan o no, sólo los convenceremos cuando el equipo dé la vuelta olímpica. Nos fijamos más que nada en ganar. Eso es lo que vamos a buscar, si te da la posibilidad de estar de súper líderes, perfecto, pero no obsesionarnos tampoco”.

El pastor ahora que tiene un equipo equilibrado, deja que las estrellas saquen sus cualidades en cuanto sea posible, no les prohíbe nada y espera que pronto, se vean más encuentros con el equipo más compenetrado.

“La magia del jugador existe. No hablo con el jugador para decirle que tiene que jugar como un robot, no. De tres cuartos de cancha para arriba tienen toda la libertad de mostrar su talento, no cortamos al jugador. Le digo a Pulido que él tiene que salir en diagonal y arrancar, porque por la potencia que tiene será difícil que alguien lo pare, tiene buena técnica, pegada y debe estar cerca del área, lo demostró y es donde digo que aparece la inventiva, no solamente lo que trabajamos. Tienen mi respaldo de hacer un caño, un túnel, un 'sombrerito' porque me gusta la magia en el futbol, existe y hay buena coordinación”.

El pastor precisó que priorizará el orden, el equilibrio, nulificar al rival para que no haga daño y conforme avance el torneo, adelante se irá viendo diferente el equipo en todos los aspectos.

La Frase

“Defensivamente ha mejorado mucho el equipo, tenemos equilibrio, estamos haciendo goles y ya de tres cuartos de cancha al frente mejoraremos, porque me gusta que mi equipo tenga la posesión de la pelota”.

