Invictos, campeones e ignorados

El título obtenido por el Atlas en la categoría Sub-20 en el Torneo Clausura 2019 está recién salido del horno. Los ecos se siguen escuchando, sobre todo porque es un campeón poco valorado por la Comisión de Selecciones Nacionales.

Y es que la Selección con dicho límite de edad, que se encuentra en la Copa del Mundo de Polonia, ha dejado mucho qué desear y una de las razones podría ser que no tiene un solo jugador del Atlas campeón, con 21 partidos sin derrota y con unos jugadores que bien podrían ser titulares en este Mundial de la especialidad.

Raúl Chabrand, técnico del cuadro que derrotó a Rayados en la Final, dijo que respeta la decisión del técnico nacional Diego Ramírez, pero que le llama la atención de que no haya convocado a ninguno de sus jugadores, en especial a uno de los más avanzados, como lo es Jairo Torres.

“Son cosas que se escapan a nuestro entender, en este caso el técnico de la Selección Sub-20 consideró que no había jugadores que estaban pasando por buen momento, suele pasar. Es muy común que en estos procesos llamen mucho la atención jugadores que están ya con participación en la Primera División. Hay un caso como el de Jairo que llama la atención que esté en la Selección Sub-22 y no en el Mundial Sub-20, pero son cuestiones de gustos y en este caso la gente que está al mando de la Sub-20 no lo consideró.

“El equipo que está en Polonia es muy bueno, no se les han dado los resultados, pero no quiere decir que no sean buenos los chavos. Tal vez los jugadores que nosotros tenemos no le llenaron el ojo al entrenador, no quiere decir que no sean buenos”, dijo el estratega rojinegro.

Según Chabrand, hay otros jugadores en su escuadra que bien podrían jugar el Mundial y hacerlo mejor que los que están allá. “Hay jugadores de mucha calidad con nosotros, como el caso de Brayan Trejo, Israel Reyes por mencionar algunos, que son los que dan la edad y que podían estar ahí”, comentó el timonel.

El fracaso recae en el técnico del equipo

La voz de la experiencia. Raúl “Potro” Gutiérrez, campeón del Mundo como entrenador en 2011 con la categoría Sub-17, sabe que siempre habrá problemas para conformar una Selección para un Mundial, sin embargo el mal paso del Tricolor Sub-20 en Polonia tiene un responsable y se trata de Diego Ramírez (foto).

“Acá la responsabilidad y la elección de los jugadores fue totalmente del entrenador, así siempre es. Muchos equipos no prestan a sus jugadores por tenerlos en las Finales, entonces tan es así, que los equipos, de los jugadores referentes, prestaron a esos jugadores a días de empezar un torneo mundial, entonces habría que analizar cuál es la verdadera razón por la que esos jugadores Sub-20 no fueron convocados. Yo creo que el caso más marcado es el de Jairo Torres, un elemento de la misma generación que la de los que están en Polonia”, señaló Gutiérrez.

Atlas está pagando una costosa factura

Para Efraín Flores, quien estuvo laborando para Mineros de Zacatecas y que a su vez es experto en la formación de jugadores desde que estuvo en Atlas en la década de los 90, el equipo rojinegro es uno de los principales culpables de que no se les haya convocado a ningún jugador para el Mundial Sub-20, ya que pagan una factura alta, debido a que últimamente se le prestó poca atención a sus Fuerzas Básicas y ahora que son campeones todo mundo habla de ellos; aunque por otro lado, aceptó que faltó capacidad en el entrenador y en los visores para captar talentos rojinegros.

“Atlas estuvo pasando por una crisis deportiva en formación importante, y hace un par de años en el Mundial Sub-17 tampoco tuvo tanta participación en cuanto a jugadores aportados y como el caminito es Sub-15, Sub-17 y luego Sub-20 me parece que había por lo menos dos o tres jugadores que podían estar en esta Selección”, apuntó el ex directivo.

Era obligada la convocatoria de Jairo Torres

Una de las joyas que tiene la cantera rojinegra en la actualidad es Jairo Torres. Se puede desempeñar como delantero, volante e incluso como lateral, es decir, es material de Selección mexicana. Pero el timonel nacional Diego Ramírez no lo vio así y decidió no llevarlo a Polonia al Mundial, no así Jaime Lozano, quien lo convocó al Tricolor Sub-22 que jugará en Toulón, Francia. Para Alberto Clark, ex entrenador de Atlas Sub-20, Ían Jairo Misael debió ser convocado para el Mundial de la especialidad.

“Jairo Torres tiene todos los procesos en Selecciones, tiene cierto bagaje en Primera División, en Liga y Copa, entonces son de repente situaciones de llamar la atención, pero cada técnico y cada proceso es diferente, tal vez no encajaba en el esquema de Ramírez o de alguna forma tenía otros jugadores a los que les tenía un poco más de confianza”, aceptó.

