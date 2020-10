Inspirados y explosivos

Baker Mayfield y Myles Garrett recibieron sus regalos de bienvenida en su regreso a Texas ayer.

Para Mayfield, fue una porosa defensiva de los Cowboys, incapaz de detener la carrera o el pase.

Para Garrett, fue un tacle derecho novato que poco pudo hacer para frenar al estelar liniero defensivo.

Mayfield lanzó dos pases de touchdown, uno de ellos después de que Garrett forzara un balón suelto por tercer encuentro en fila, y los Browns se aferraron a un triunfo 49-38 sobre los Cowboys para mejorar su registro a 3-1 por primera vez desde 2001 y conseguir así su tercera victoria consecutiva de la campaña.

El receptor Jarvis Landry lanzó su primer pase de touchdown en el duelo 100 de su carrera, un envío de 37 yardas a Odell Beckham Jr., quien tuvo su primer juego con al menos dos anotaciones con los Browns.

Beckham finalizó con su primer partido de tres touchdowns en casi cinco años, incluyendo una escapada de 50 yardas por tierra después de que los Cowboys habían reducido una desventaja de 41-14 a tan sólo tres puntos con menos de cuatro minutos por jugar. Terminó con cinco recepciones para 81 yardas y dos anotaciones, además de 73 yardas terrestes y la escapada hacia las diagonales al final.

Los Browns añadieron una extraña conversión de dos puntos luego del tercer touchdown de Beckham, un intento de punto extra bloqueado que recuperaron en su zona de anotación.

Cleveland corrió para 307 yardas y tres anotaciones a pesar de perder a su corredor titular Nick Chubb por una lesión de rodilla en el primer cuarto.

Kareem Hunt, quien llegó al encuentro con molestias en la ingle, tuvo 71 yardas por tierra y dos anotaciones, y D'Ernest Johnson duplicó el yardaje total de su carrera, 26 yardas, tan sólo en el primer cuarto, y finalizó con 95.

Dak Prescott tuvo el primer juego de 500 yardas de su carrera al finalizar con 502 por pase, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga con al menos 450 yardas en tres partidos consecutivos. Sin embargo, lanzó una intercepción en el último cuarto buscando una nueva remontada.

Preocupa el desbalance en Dallas

La unidad defensiva de los Cowboys de Dallas está permitiendo puntos a un ritmo nunca antes visto desde la campaña inaugural de la franquicia de hace seis décadas que terminó sin victorias. Y su ofensiva sigue entregando el balón a pesar de anotar a raudales.

“Hay lapsos de buen futbol que pasan desapercibidos. Eso pasa cuando pierdes”, dijo el entrenador Mike McCarthy. “Lo que no me gusta, es que no me agrada el patrón de los cuatro encuentros que hemos jugado. La cantidad de puntos a favor es grosera, dominamos en el tiempo de posesión y estamos con menos siete en entregas de balón. Esa no es una fórmula ganadora”.

Ayer ante los Browns, Dak Prescott y Ezekiel Elliott soltaron balones en jugadas consecutivas a la ofensiva en el segundo cuarto.

“Cuando tu equipo hace errores similares por cuatro semanas seguidas, es un patrón. Ese patrón necesita parar”, remató el entrenador de los Cowboys.

