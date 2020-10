Comienza el colapso

La NFL aplazó el partido de hoy entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los campeones Chiefs de Kansas City luego de resultados positivos de coronavirus en ambos equipos. La cadena ESPN reportó ayer que el quarterback de los Patriots, Cam Newton, está entre los infectados.

La NFL dijo que el partido, originalmente programado para las 15:25 horas de hoy se jugará mañana o el martes. La Liga dijo que la decisión se produjo luego de “pruebas positivas de COVID-19 en ambos equipos”. Los Patriots confirmaron que un jugador había dado positivo, pero no revelaron el nombre.

Es el segundo partido de este fin de semana afectado por la pandemia. El duelo entre Pittsburgh y Tennessee fue aplazado debido a casos en los Titans. Se jugará ahora el 25 de octubre.

Los Patriots habían planeado volar a Kansas City ayer por la tarde. En lugar de ello, los jugadores fueron instruidos a esperar nueva información. El equipo dijo que el jugador que dio positivo se declaró en cuarentena y que los jugadores, entrenadores y otros que estuvieron en contacto con él se sometieron a pruebas ayer por la mañana y dieron negativo.

Por otro lado, salieron a la luz otros tres casos de COVID-19 en jugadores de los Titans de Tennessee, para un total de 16 en la franquicia.

Josh Allen, a seguir encendido

LÍDER. Allen tiene a los Bills como la tercera mejor ofensiva de la Liga. AFP • T. Ludwig

Los Bills de Buffalo buscan esta temporada su primer título divisional desde que Jim Kelly los llevó a la cima del Este de la AFC en 1995. Hasta el momento, el joven quarterback Josh Allen está haciendo cosas que no se veían en el Este de Nueva York precisamente desde Kelly.

Allen es el primer jugador de los Bills con al menos 10 touchdowns (12) en los primeros tres juegos de la campaña desde Kelly, suficiente para que Buffalo presuma la tercera mejor ofensiva de toda la NFL.

El arsenal de Buffalo podría estar en exhibición hoy en Las Vegas, ante unos Raiders que han permitido 30 puntos en promedio, aunque su principal flaqueza es defender la carrera, justo el punto más débil del ataque de los Bills.

Los Raiders buscan su segundo triunfo consecutivo en su nuevo estadio de dos mil millones de dólares, pero necesitarán encontrar la manera de defender mejor en tercer down, donde son el vigesimosexto lugar de la NFL, situación en la que Allen ha dejado en claro que no perdona.

También, los Raiders tendrán que enfrentar este juego sin la presencia de titulares en posiciones clave, especialmente la de receptor.

Hoy en TV

- Chargers vs. Bucs 12:00 hrs. IZZI

- Browns vs. Cowboys 12:00 hrs. FS1

- Seattle vs. Dolphins 12:00 hrs. FS2

- Giants vs. Rams 15:05 hrs. FS2

- Bills vs. Raiders 15:25 hrs Canal 9

- Colts vs. Bears 15:25 hrs. FS1

