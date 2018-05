Inauguran los LXII Juegos Prenacionales del Tec de México

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Se llegó el día y ayer se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los LXII Juegos Deportivos Prenacional Estudiantil del Tecnológico Nacional de México José Mario Molina Pasquel, la cual se realizó en el Complejo Deportivo Metropolitano de Tenis.

En el evento deportivo habrá 685 participantes de 15 campus de la Región Centro y buscarán trascender en las disciplinas de atletismo, natación, tenis y ajedrez.

El evento contó con la presencia del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles, en representación del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval; también hizo acto de presencia el director del Code Jalisco, André Marx Miranda, así como el Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez, director general del TecNM José Mario Molina Pasquel, quien explicó a detalle en qué consistirá el evento deportivo que se llevará a cabo 10 y 11 de mayo.

“Hoy estamos celebrando los 70 años de la creación de los primeros institutos tecnológicos en México, que fueron los de Durango y de Chihuahua, y ahora nos tocó ser los anfitriones de estos juegos deportivos, en lo que son las ramas individuales de natación, tenis, atletismo y ajedrez”, dijo el director general del TecNM.

“La idea es que sean los mejores juegos, sobre todo teniendo el escenario de los Juegos Panamericanos que nos facilitó el Code, la intención es que las cinco regiones que vienen del Centro del país vean las instalaciones y apliquen todo su mejor esfuerzo para ganar deportivamente”.

Las competencias deportivas arrancan en punto de las 7:00 horas comenzando con el atletismo en la Unidad Deportiva Revolución, para luego pasar al ajedrez, tenis y natación en las instalaciones deportivas del Parque Metropolitano, y será mañana cuando concluya el Prenacional Estudiantil, que con tanto ahínco han organizado en el Tecnológico José Mario Molina Pasquel.

El doctor Salgado informó que los deportes de conjunto, tales como futbol, voleibol y basquetbol, cambiaron de sede y ya no se llevarán a cabo en Zapopan, sino que ahora se disputarán en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Durante la ceremonia de inauguración, todas y cada una de las 15 delegaciones nombraron a representantes para que estuvieran presentes en el desfile, mientras el resto aplaudía desde las gradas del estadio de tenis, ante la presencia de las autoridades presentes.