Ignacio Jeraldino, sinónimo de gol

No reparó en decirlo. Ignacio Jeraldino es un referente del gol y en palabras suyas, es garantía de que anotará para el Atlas.

El delantero chileno fue presentado ayer en La Madriguera y de inmediato se puso la playera, sintió los colores y se comprometió a ser el hombre que sea sinónimo de anotaciones para los Zorros, además de que buscará que tanto él como sus compañeros siempre estén peleando los puestos altos de la Liga MX.

“El objetivo mío es estar peleando los puestos de arriba, aportar demasiado al equipo y al aportar y con el correr del tiempo van a llegar solos los goles, así es que los goles van a llegar sí o sí y me voy a entregar a 100 con el equipo”, dijo Jeraldino, al ser presentado por el presidente rojinegro, Pedro Portilla.

Compra definitiva

El vínculo con Atlas es por tres años y llega en una negociación de transferencia definitiva, por lo que ahora le resta demostrar lo que sabe dentro del terreno de juego.

“Mi compromiso es entregarme a 100% en cada partido y más que nada eso. Los goles llegarán, pero la idea es sacar los partidos adelante, ganarlos aunque sea 1-0, pero ganar”, siguió el andino, quien dijo que tiene como referente de su país en México a Humberto “Chupete” Suazo, ex jugador de Rayados de Monterrey.

El delantero que llega al Atlas y quien portará el número “9” en los dorsales, tiene 24 años de edad y debutó en el año 2010 en el Unión de San Felipe de su país.

Desde entonces solamente ha marcado 26 goles, siendo 2019 el más exitoso, al haber conseguido 11 tantos con el Audax Italiano, también de Chile.

Todos sus goles Temporada Equipo Goles 2014-2015 Parma Primavera (Italia) 6 2015-2016 Unión La Calera (Chile) 1 2018 Audax Italiano (Chile) 8 2019 Audax Italiano (Chile) 11 Total 26 goles

Habrá más refuerzos

Según el presidente rojinegro, Pedro Portilla, no se han cerrado los fichajes para el Atlas en este mercado invernal, ya que además de la llegada de Ignacio Jeraldino, se espera que arriben uno o dos elementos más a engrosar la plantilla rojinegra, simplemente falta tiempo para conocerlos de manera oficial.

“Hoy anunciamos nuestro primer refuerzo. Planeamos la incorporación de uno o dos jugadores más, un delantero que ya tenemos, alguien de media cancha hacia adelante, pero estamos trabajando muy duro, no hay plazo y nos gustaría hacerlo a la brevedad. La idea es lograrlo antes de que inicie el torneo”, apuntó Portilla.

En cuanto a las bajas del equipo, el directivo señaló que hay dos confirmadas: los casos de Jorge Segura y Facundo Barceló, quienes terminaron sus préstamos y no serán adquiridos por el Atlas, por lo que tuvieron que regresar a sus equipos de origen.

Por otro lado, Osvaldo Martínez, Ricardo Álvarez y Andrés Andrade siguen en análisis para conocer su futuro, sin embargo, al no viajar a Querétaro en donde el equipo realiza su pretemporada, estos tres elementos se encuentran en La Madriguera buscando ponerse a tono para no perder ritmo físico ni futbolístico, por lo que no entran en planes del cuerpo técnico que comanda Leandro Cufré.

“Estamos en negociaciones, en análisis de alternativas, tanto para los jugadores como para el club. El caso de Osvaldo, el del ‘Rifle’ Andrade, y el de Ricky Álvarez, no hay nada oficial”, finalizó diciendo Pedro Portilla White.