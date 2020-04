Hugo Sánchez reitera intención de dirigir al Real Madrid y Florentino Pérez lo sabe

El ex delantero del Real Madrid, el mexicano Hugo Sánchez, recalcó su intención de dirigir al equipo merengue, algo que sabe el presidente Florentino Pérez, quien para nada le cerró las puertas del club.

"Hugol" fue consciente y afirmó que en la actualidad el cuadro merengue está bien dirigido por el francés Zinedine Zidane, pero eso no le resta a su deseo de llegar un día al banquillo del Santiago Bernabéu.

"Sí, ya hablé con el presidente de forma directa y me dio ilusión y gusto saber que no me cerró la puerta. Está abierta la puerta de la posibilidad y me dijo que espera que el destino nos vuelva a unir nuevamente", señaló Sánchez Márquez.

En declaraciones al diario AS, el también director técnico, campeón con Puma y con paso en la selección mexicana y el Almería de España, destacó que ha cumplido con su labor como embajador del Real Madrid en el Continente Americano.

"He estado representando al Real Madrid en algunos eventos en México y América. Hasta he dirigido al equipo de veteranos del Real Madrid cuando ha venido a México y han sido bonitas experiencias", recordó el ex atacante.

Y dijo, asimismo, que "hablé personalmente con él (Florentino Pérez) y le dije que estoy en la mejor disposición de contribuir y que me siento capacitado de dirigir al Real Madrid, que ahora mismo está muy bien dirigido".

Señaló que está en la disposición también de dirigir cualquier club español para ser visto y llamar más la atención del Real Madrid, con excepción del acérrimo rival Barcelona.

"Sí, podría ser (dirigir a otro equipo). Obviamente que dentro de esos equipos no contemplo la idea de que sea Barcelona. Si hay un equipo español que no sea el Real Madrid que me pueda servir de trampolín para mostrar mis virtudes como director técnico, estaría dispuesto", aseveró.

Hugo Sánchez, quien brilló en los 80 con Real Madrid, de a poco ha conseguido sus objetivos como timonel a la espera de llegar algún día al cuadro madridista como director técnico.

"Quería ser campeón con Pumas y afortunadamente lo conseguimos en dos ocasiones. Quise hacer méritos para dirigir a la selección mexicana, ya la dirigí. Eso me sirvió para llamar la atención para Europa, en este caso, Almería. Fui cumpliendo mis metas, de ir escalón por escalón y obviamente el Real Madrid es un objetivo que ya el presidente lo sabe".

AJ