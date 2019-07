Hiram Mier ya es elegible

Hiram Mier ya entrena al parejo de sus compañeros, aunque no será tan fácil regresar a la titularidad luego del triunfo del domingo ante el campeón Tigres.

El zaguero tenía problemas musculares que lo dejaron fuera del anterior partido, pero ya se reintegró al trabajo con sus compañeros, por lo que será menester de Boy Espinoza ponerlo o no de inicio.

El timonel rojiblanco considera que será cuestión de tiempo para que las victorias lleguen acompañadas de buen futbol.

“Cada quien ve las cosas con quiere, vivimos la época de la individualidad. Todo se vale. Es como parte del momento que se vive, no es tan agradable (estar en el ojo del huracán) y hay que vivirlo, vine aquí a disfrutarlo, quiero estar mucho tiempo, ya estoy viejito y quiero hacer las cosas bien. No quiero que vean las cosas como yo las veo, ni los jugadores. No es tan agradable a fin de cuentas”.