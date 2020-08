Hiram Mier sale en defensa de “Tiba”

Después de las primeras dos jornadas del torneo, Gilberto “Tiba” Sepúlveda se ha convertido en uno de los jugadores más criticados de Chivas, pues su rendimiento dentro de la cancha ha provocado que la afición rojiblanca le reproche por cuestiones que incluso atañen a su vida personal y sentimental.

"A ‘Tiba’ lo veo mejor que antes, le están echando la culpa a él, pero yo lo veo bien, aunque tenemos aspectos por mejorar"

Al respecto de esta situación, Hiram Mier salió en defensa de su compañero, pues aseguró que a pesar de los malos resultados del equipo, Sepúlveda está en mejor momento que nunca.

“Es normal que se critique a la defensa y se busque un culpable por no sacar buenos resultados. Cuando pierdes pasa por desatenciones defensivamente, por cualquier cosa, pero normalmente se critica a la defensa cuando no se dan los resultados. A ‘Tiba’ lo veo mejor que antes, le están echando la culpa a él, pero yo lo veo bien, aunque tenemos aspectos por mejorar”.

“Hay muchas cosas que te influyen en tu trabajo, no puedo hablar por él (Sepúlveda), yo lo veo bien y de redes sociales veo poco. La gente tiene derecho a opinar aunque a veces se dicen muchas cosas que no son. La gente comienza rumores, pero no me corresponde hablar cosas personales de él. Está estable en su vida y es un gran profesional”, compartió.

En un tenor más grupal, Mier dejó claro que el plantel no busca excusas para justificar sus pobres resultados deportivos, pues a pesar de que son uno de los equipos más mermados por el COVID-19, aseguró que todos los clubes se encuentran en igualdad de condiciones.

“A todos nos ha pegado (la pandemia), ahorita somos uno de los que más bajas han tenido por la pandemia pero no nos debe afectar eso, porque a todos les ha pegado, a unos más, otros menos, pero los que hemos estado jugando lo podemos hacer”.

“Desconozco si han querido (los dirigentes del club) posponer partidos, es un tema de directiva, desconozco si han querido y se les ha negado. Nosotros estamos para cumplir con bajas o sin bajas, así se tiene que jugar”, finalizó el zaguero.

Ahora, de cara a la tercera jornada del torneo, Chivas se medirá a Puebla, un equipo que no ha perdido y que incluso goleó en su presentación contra el Mazatlán.

JM