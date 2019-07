Hiram Mier es duda con Chivas para enfrentar a Tigres

El central de Chivas Hiram Mier, todavía no trabaja al parejo del equipo y es duda para ser elegible en el encuentro de la jornada dos del Apertura 2019 ante los Tigres, en el cual, el técnico Tomás Boy, saldría con tres defensas centrales y dos elementos por las bandas, Miguel Ponce por la izquierda y Josecarlos Van Rankin por la derecha.

En el trabajo que realizó Chivas este día en sus instalaciones de Verde Valle, al que asistieron alrededor de 200 personas, en su mayoría niños que están participando en la Copa Chivas 2019, los jugadores realizaron entrenamiento físico en torno al terreno de juego al tiempo que Mier trabajaba en el gimnasio.

El club no se ha pronunciado respecto a la situación del zaguero, ni ha indicado si hay o no posibilidades de que esté para el encuentro del próximo domingo. Será en las próximas horas cuando el estratega determine quién sería el jugador que ocupe el lugar de Mier, en caso de que no esté, si es que el equipo juega con tres centrales en el fondo; si sale con dos, no tendrá problema porque con Oswaldo Alanís y Antonio Briseño la posición está cubierta.

RR