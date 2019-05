Higuera y Briseño se verán para firmar

José Luis Higuera viaja hoy a Monterrey para cerrar a Antonio Briseño.

El primer refuerzo del Guadalajara podría darse en las próximas horas, siempre y cuando el directivo del Rebaño acuerde el salario con el “Pollo”, quien llega libre tras terminar contrato con el Feirense de la Liga portuguesa, equipo que perdió la categoría en este semestre.

Higuera Barberi ya tiene un trato de palabra por el canterano atlista, según reportan fuentes cercanas a la negociación, mismas que aseguran que el defensa central deseaba regresar a Guadalajara para estar más cerca de su familia, pero eso no evita que las pretensiones del jugador suban tras su paso regular en Europa, donde se terminó de foguear tras no encontrar esa actividad en el futbol mexicano en equipos como Atlas, Tigres y Veracruz.

Briseño Vázquez, de 25 años, tuvo llamados recurrentes en la Selección mexicana en sus categorías inferiores, inclusive fue campeón del mundo con el Tri Sub-17 en el Mundial de México 2011.

De cerrarse la operación, Briseño se presentará a pretemporada con el Guadalajara, arrancando el 30 de mayo con las pruebas médicas, donde se reencontrará con Tomás Boy, quien lo dirigió en los rojinegros.

El central de 1.86 cm de altura, podría sustituir a Jair Pereira, quien parece tener las horas contadas como rojiblanco, luego de vestir la de rayas por más de cinco años.

El zaguero del Feirense jugó dos campañas para el club luso, donde disputó 49 juegos de Liga y marcó en cuatro ocasiones, uno de ellos clave para que su club se mantuviera en el máximo circuito en la campaña 2017-2018.

Alanís se pone sus moños

Alanís no pondrá barato su regreso. MEXSPORT

No basta que estén cerca de cerrar a Antonio Briseño porque la directiva de Chivas no se conforma y también buscan repatriar a Oswaldo Alanís, quien se fue gratis a Europa, tras terminar contrato con el Rebaño.

El ex central rojiblanco se marchó al Getafe, pero rápidamente fue cortado por el club, que ni siquiera le dio la oportunidad de debutar en la LaLiga de España, por lo que tuvo que buscar equipo y terminó en el Real Oviedo.

Alanís no se la pondrá fácil al Guadalajara, luego de que la directiva decidiera congelarlo por no firmar una renovación. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el central pedirá el doble de sueldo que tenía antes de marcharse, por lo que su regreso aún no se concreta, luego de que regresaría como jugador libre y por el cual no se tendrá que pagar una transferencia.