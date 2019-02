Higuera percibe mismo ambiente en Chivas que antes del doblete

José Luis Higuera, CEO de Chivas, afirma que ve similitudes entre el ambiente que se vive actualmente en el Guadalajara y el que existía cuando el equipo se coronó campeón de Liga y Copa en el Clausura 2017 bajo el mando de Matías Almeyda.

“Desde mi trinchera me estoy visualizando como un año antes de ser campeones cuando logramos el doblete, donde todos estamos enfocados, cada quien hace lo que tenga que hacer y lo que le corresponde y todos trabajamos en balance y respetando las jerarquías de cada quien”, dijo Higiera a la cadena ESPN.

En abril de 2017, el Rebaño se coronó campeón de Copa y un mes después sumó ante Tigres el décimo segundo título de Liga en su historia.

Desde entonces, el Rebaño acumula tres torneos de Liga sin acceder a la Liguilla. Almeyda dejó el equipo, causando descontento de la afición con la directiva, y llegó José Saturnino Cardozo, bajo cuyo mando el equipo marcha en cuarto lugar del Clausura 2019.

"Me siento no sólo contento y satisfecho, sino trabajando tranquilamente para que se dé el resultado deportivo".

La transición fue tormentosa. Con Cardozo en el banquillo, el Rebaño sufrió un estrepitoso fracaso en el Mundial de Clubes, pero los refuerzos que llegaron para el actual torneo han dado solidez al equipo, que es la mejor defensiva del torneo mostrando un funcionamiento que tiene satisfecho a Higuera.

“Hoy te diría que no sólo me siento contento y satisfecho, sino trabajando tranquilamente para que se dé el resultado deportivo y exista un muy buen ambiente y reconectemos con la afición para poder estar si no satisfechos, por lo menos contentos”, dice el directivo.

