Herrera se viste de rojiblanco

El mexicano Héctor Herrera, presentado ayer como nuevo mediocentro del Atlético de Madrid por tres temporadas, dijo “estar muy contento de llegar a un club histórico, además de compartir vestuario con jugadores como Koke o Saúl”.

El mexicano fue sincero: “El recibimiento de Koke fue muy simpático, con un abrazo que no esperaba. Aunque el recibimiento de todos fue muy bueno, intentando hacer sentirte como en casa”.

En cuanto a los primeros contactos con el entrenador Diego Pablo Simeone, afirmó haber tenido poco tiempo en sus primeros acercamientos. “He tenido poco contacto. Tendremos bastantes días para hablar y ver qué es lo que le gusta y quiere de mí. Estoy con disponibilidad a 100% para ponerme a sus órdenes”, dijo.

La decisión que tomé (de no ir al Tricolor) creo que era lo mejor para mi carrera y mi futuro en cuanto se lo comuniqué al ‘Profe’ (Gerardo Martino)”. Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid

Acerca de la cuestión sobre si le hace especial ilusión jugar con algún jugador en concreto del Atlético de Madrid, “HH” se definió como “jugador de equipo”, y que el llegar a un club histórico como el colchonero le hace muy feliz.

Además, el mexicano pasará compartir vestuario con el joven Joao Félix, quien hasta hace poco era su rival en Portugal. “He tenido la oportunidad de jugar contra él y me parece un jugador muy inteligente y con una gran calidad.

“Hoy en día somos compañeros y haré todo lo posible de que se sienta cómodo y feliz”, precisó.

También confirmó que no ocupará plaza de extracomunitario al conseguir el pasaporte portugués. “Tengo el pasaporte en mis manos y me hace muy feliz porque es una oportunidad que tanto Portugal como el Porto me dieron”, comentó.