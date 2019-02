Hérculez Gómez revela jugadores de Chivas que habrían tenido problemas con Macías

Hérculez Gómez, ex futbolista y ahora comentarista, reveló los jugadores con los cuales JJ Macías habría tenido diferencias que lo llevaron a afirmar sobre el vestidor de Chivas que "un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano".

Gómez reveló durate una transmisión de la cadena ESPN que los detractores de Macías habrían sido "La 'Chofis' López, Michael Pérez, Orbelín Pineda, 'Aris' Hernández y el propio capitán Carlos Salcido, que incluso varias veces le dijo al cuerpo técnico 'no lo suban, no le podemos callar el hocico'. Era un problema de carácter con estos jugadores que lo fue excluyendo poco por poco de lo que era el equipo".

De los jugadores mencionados por Gómez, sólo López y Pérez siguen formando parte del Rebaño. Pineda, Hernández y Salcido dejaron el equipo antes del inicio del presente torneo, los dos últimos envueltos en polémica con el cuerpo técnico encabezado por José Saturnino Cardozo.

"A este jugador no se le dio la oportunidad; quedó dolido. Ahora ya está en otro lado. Estos jugadores ya no están. Entonces, si me preguntas el vestuario de Chivas para mí no está roto, porque esos jugadores ya no están".

