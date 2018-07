Héctor Reynoso no se la cree

A más de un mes de que se confirmara la noticia, hay quienes aún siguen escépticos por el hecho de que ahora José Saturnino Cardozo sea el estratega de Chivas.

Por lo menos así le pasa a Héctor Reynoso, quien aseguró que nunca se habría imaginado al “diablo mayor” como “pastor del Rebaño”, ya que siempre fue un rival complicado para él y toda la institución rojiblanca.

“La verdad es difícil opinar de ese tema, para ser sincero yo no veía a Cardozo como técnico de Chivas, creo que pocos pudieron pensar que él llegaría al club, más porque sus colores son los de otro equipo. Hoy ya es su técnico, ha mostrado algunas cosas en Toluca, que es donde mejor le fue.

“Como rival siempre lo he dicho: Cardozo siempre fue el delantero que más se me complicó marcar, un delantero muy completo, tenía todo: disparo con la derecha, con la izquierda, era rápido, cabeceaba, se daba la vuelta y tenía el liderazgo para su equipo y la capacidad de enfadar al rival. Es un líder nato”, compartió el ex defensa y capitán del Guadalajara.

Pese a todo lo anterior, Reynoso no ocultó que desea que el nuevo timonel del Rebaño pueda cosechar buenos resultados en este semestre futbolístico, mismo en el que Chivas disputará tres competencias: Copa MX, Liga y Mundial de Clubes.

“Hoy queda con un plantel corto para lo que es Chivas y para lo que va competir. Como aficionado a las Chivas espero que le vaya bien, que se hayan preparado y que puedan enfrentar con fuerza este torneo. También viene el Mundial de Clubes y tienen que dejar el nombre de Chivas en alto”, finalizó el ex zaguero.