Hay que mantener la identidad: Diego Cocca

Tras el triunfo del Atlas por 1-0 sobre Puebla en el Estadio Jalisco en el partido de Ida de los Cuartos de Final, el director técnico de los Zorros, Diego Martín Cocca se fue contento por el accionar de su equipo, sin embargo dijo que para finiquitar la serie el próximo sábado, deben mantener la identidad que han mostrado a lo largo de la campaña.

Y es que los rojinegros son un equipo que se caracteriza por contrarrestar todas las cualidades de sus oponentes, haciendo que incluso el rival juegue mal, lejos de su máximo potencial y eso beneficia al Atlas.

“Ya se hace una constante que los equipos rivales no pueden aparecer en su máximo esplendor, sin duda Puebla juega muy bien, que si no corre, no le tapas, no le presionas, entonces te pinta la cara, ya lo ha demostrado a lo largo del campo, entonces es mérito de mi equipo practicar la identidad que tenemos en los 90 minutos y estoy convencido de que en los segundos tiempos somos mejores que nuestros rivales”, dijo Diego Cocca al finalizar el compromiso en el Estadio Jalisco.

Por otro lado, Diego Cocca informó que Renato Ibarra tuvo una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo y que fue el motivo por el cual tuvo que sacarlo del terreno de juego y aunque no le han hecho los estudios correspondientes, espera que el ecuatoriano esté bien de cara al partido de Vuelta el próximo sábado en el Estadio Cuauhtémoc.

“Sintió una molesta en el posterior y espero que no sea nada grave y que lo podamos tener para la Vuelta”, apuntó.

