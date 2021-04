Hay gran diferencia entre Chivas y Atlas, demostrada en títulos: "Tiba" Sepúlveda

Si en Atlas están que no caben por los 22 puntos logrados hasta el momento, en Chivas están apenados con su directiva, afición y familia rojiblanca, porque la campaña ha sido mala aunque ya toma tintes de poder mejorar, pero para nada incluso teniendo la misma cantidad de unidades que el zorro, estarían contentos, dijo Gilberto Sepúlveda.

Y es que la mentalidad entre instituciones es muy diferente, eso se demuestra ahora mismo con la actualidad de los equipos en la tabla general, ya que en el rojinegro se sienten bien con lo realizado hasta ahora, a diferencia de la gente en el redil.

“No es el mismo parámetro, hay una gran diferencia entre instituciones, está demostrada en títulos. Para nosotros no es un parámetro 22 puntos, en general para los equipos no es malo porque estás ahí en zona de Liguilla, pero en una institución como el Guadalajara, debe buscar siempre los primeros lugares".

"Para nosotros no es parámetro 22 puntos, si bien para Atlas ha sido un buen torneo en general, para nosotros no lo es, siempre tenemos que buscar estar más arriba y la respuesta, 22 unidades no son parámetro”.

En este partido hay muchas cosas en juego, no solamente los tres puntos que oficialmente se le dan al ganador, ya que entra el orgullo, la pasión por decirle al rival durante mucho tiempo quién es el más grande o el mandón en la región.

“Para mi este Clásico se mantiene desde la cantera, yo desde ahí lo traigo, es importante para el club y la afición este encuentro. Otro punto importante se lo merece, se merece ganar este Clásico y sobre todo por demostrar quién manda en la ciudad, eso es lo que destaco para este partido”.

Lo único que pasa por la mente de los jugadores rojiblancos es el triunfo ni siquiera el empate, porque eso exige el palmarés que tiene el Guadalajara y los jugadores, deben defenderlo a como dé lugar.

“Debemos salir con mucha hambre de triunfo, es imperdonable mencionar que podemos perder este partido, lo digo yo que lo he vivido desde las fuerzas básicas y debemos dejar el alma por esta camiseta, se lo merece la institución y la afición”.

