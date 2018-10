Hay ''Piojo'' para rato en las Águilas: Miguel Culebro

Mauricio Culebro, presidente operativo del América, aseguró que en Coapa hay técnico para rato, que Miguel Herrera no volará del Nido. “Lo vamos viendo en el día a día, si no me equivoco tiene año y medio más de contrato, no tenemos que pensar en cambiar de técnico”, expresó el directivo tras ser cuestionado por el futuro inmediato del “Piojo”, gane o no el título del torneo Apertura 2018.

Y si existió acercamiento de la Federación Mexicana de Futbol por el timonel azulcrema, para suplir la vacante en el banquillo nacional, Culebro fue tajante con un “no”.

El VAR era necesario: Herrera

Para Miguel Herrera, técnico del América, el VAR llegó como una necesidad, al rectificar fallos arbitrales. “Muchas veces los errores de los árbitros suceden porque tienen que tomar decisiones sobre los segundos y se equivocan”, justificó.

“Hoy ha venido un invento, que se llama VAR, es importante para que ellos (árbitros) puedan rectificar lo que decidieron”, aclaró.

Para fortuna del “Piojo”, su victoria contra Tijuana (3-0) fue sin pleitos ni dudas. Pero exhortó a que el protagonismo sea del buen futbol de equipos. “En nuestro partido no hubo incidencia, hubo otros en los que sí hubo que consultarlo dos veces. Qué bueno que servirá para algunas cosas. Ojalá lo que tenga más incidencia es la entrega de ambos equipos”.