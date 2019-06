Hasta siempre, Rafa

Se ha convertido en leyenda. Dejó los botines de manera oficial y ahora dio paso a ser una figura para recordar en las canchas del mundo. Rafael Márquez dijo adiós de manera definitiva este sábado en su casa y con su gente. El Estadio Jalisco fue fiel testigo de la fiesta que resultó el encuentro entre Leyendas Mundiales y Amigos de Rafa Márquez, y todo para despedir al amigo, al atleta, al jugador, y darle la bienvenida al mito.

El resultado fue lo de menos, el triunfo por parte de los Amigos de Rafa por 2-1, queda de lado cuando se tiene una celebración en el deporte más visto a nivel mundial y de paso, se aprovecha para ayudar a quienes más lo necesitan, esto mediante la Fundación Scholas, propiedad del Papa Francisco, que con deporte, cultura y arte, educan a miles de jóvenes a lo largo y ancho del planeta.

Los goles del encuentro fueron obra de Marcelo "Matador" Salas por parte de las Leyendas Mundiales, mientras que por los Amigos de Rafa lo hicieron Juan Pablo Ángel y Santiago Márquez, hijo del festejado Rafael Márquez, en el momento emotivo de la noche. Al anotar su penal, el vástago del "Kaiser" festejó con su padre y con sus compañeros de equipo.

La intensa lluvia que cayó sobre la grama del Coloso de la Calzada Independencia minutos antes de que arrancara el compromiso no afectó en el espectáculo, y los jugadores lo entendieron así; los entrenadores Bora Milutinovic y Manuel Lapuente, también. Caso aparte fue el de Jorge Campos, quien fiel a su estilo se quedó en el banquillo dirigiendo, bromeando y siendo un protagonista más sin estar dentro de la cancha.

AFP/U. Ruiz

La afición no abandonó, asistió a la tribuna del inmueble dos veces mundialista en un buen número. No se llenó, pero el buen ambiente, la ola y las porras no pararon, aplaudieron cada acción de Rafa Márquez y abuchearon a Oswaldo Sánchez y a Carlos Salcido, jugadores con pasado chiva, dejando en claro que el "Káiser" tiene más identificación con la fanaticada rojinegra.

JM