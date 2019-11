Hago todo para seguir en Chivas: Luis Fernando Tena

El técnico del Guadalajara Luis Fernando Tena, ha sostenido charlas con el director deportivo Ricardo Peláez, han analizado el avance futbolístico que ha tenido el equipo y la semana entrante se dará una charla, en la cual quedaría definida su continuidad para el Clausura 2020.

"No he entregado un proyecto como tal, hemos ido ganando tiempo, conociendo mejor a los jugadores y coincidimos que es mejor hace un balance al final, cuando todo esto termine y se tenga la certeza de que quieren que me quede, entonces nos pondremos a pensar en lo que es el siguiente torneo".

El entrenador señaló que está entusiasmado con lo que ha visto en el redil respecto a la calidad que hay, ha superado sus expectativas, y espera que la resolución que tome la dirigencia le favorezca.

"Obviamente no puedo ser juez y parte. Quiero quedarme, sé lo que es el Guadalajara, sé lo que representa y hago todo por quedarme aquí, ya decidirán los directivos. ¿Qué cambié? Bueno, intenté en el ánimo del equipo porque eso es importantísimo para elevar el nivel, que recuperaran la alegría por jugar-. Ya llevamos dos partidos que se han visto muy sueltos, muy libres con el balón, me estoy refiriendo al partido ante el Toluca y el Querétaro. Antes veníamos mejorando pero como con el freno de mano puesto y nuestros jugadores son mejores, más de lo que yo creía".

Cree que con continuidad, en un proyecto a largo plazo, varios elementos jóvenes brillarán porque han demostrado mucho en los entrenamientos y eso ver un futuro prometedor en el Rebaño.

"Hay elementos que me han sorprendido gratamente. Por ejemplo en el caso de Gilberto Sepúlveda, en el caso de Fernando Beltrán, de César Huerta, Eduardo López, sabía de su calidad pero ya viéndolo de cerca, dice uno que tiene una maravilla este jugador".

Hay varios jugadores que se han pronunciado a favor de la continuidad del entrenador, lo cual dice Tena, le llena de gusto porque quiere decir que su trabajo, lo está realizando muy bien.

"He leído lo que han dicho en las entrevistas, es padre escuchar que se expresen así del técnico, como Raúl Gudiño, quien ha sido suplente y se expresa bien de su entrenador, lo cual motiva a uno".

Una vez terminada la participación de Chivas en el Apertura, Tena se reunirá con Peláez, también con el presidente Amaury Vergara, para darle forma a lo que viene, porque hasta lo que sabe, están contentos con su labor y ya está pensando en el Clausura 2020.

