Gustavo Ayón se compromete con Astros de Jalisco

A unos días de que fueran eliminados por Aguacateros de Michoacán en la final de la Zona Oeste de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en Astros se han mostrado comprometidos con el proyecto a futuro del equipo.

Este es el caso del experimentado e histórico Gustavo Ayón, quien aseguró “estar casado” con la quinteta de Jalisco a pesar de que no se lograron los objetivos en esta Temporada de la LNBP.

“Desde que llegué a los Astros hubo un arraigo muy importante con el club, mío y de todos mis compañeros. Lejos de que no hayamos cumplido el objetivo deportivo que nos habíamos planteado, nos vamos contentos por esa fuerza que hicimos”.

“Mis compañeros me ayudaron más de lo que yo les aporté, venía de días sin actividad y me costó. Me voy frustrado y con hambre por no conseguir el título, pero estoy casado con este proyecto, seré parte del crecimiento que se quiere implementar en Jalisco”, finalizó el “Titán”.

Por su parte Sergio Valdeolmillos, coach de los Astros, fue tajante al señalar que el proceso de su equipo tomará tiempo, esto debido a que la continuidad es la base del proyecto que encabeza.

“La clave en esto es el proceso, desde que estaba en España les dije eso y luego de la temporada creo que vamos por buen camino, sé cómo es México en el sentido de que se quieren títulos, pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana”.

“Estoy contento con lo que mostraron los jugadores, no ha sido una competencia estable por el tema del COVID, pero aún así hemos trabajado de una buena manera para demostrar el sello y la identidad que mostró el equipo en los partidos”, finalizó.

AJ