La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial 2026, donde el Tri tendrá como principal objetivo ofrecer una actuación más digna al ser una de las tres anfitrionas. Por si te interesa, te decimos dónde ver en vivo los partidos amistosos de la fecha FIFA septiembre 2025.

El conjunto nacional, dirigido por de Javier Aguirre, se encuentra trabajando para mejorar en su funcionamiento, por lo que cada partido amistoso que dispute antes del Mundial 2026 será más que importante.

Gracias a que será sede de la justa mundialista, México no tendrá que disputar las Eliminatorias de la Concacaf, pues cuenta con su boleto de manera directa.

Por tal motivo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca a los mejores rivales posibles para que el combinado nacional tenga una preparación a la altura de la Copa del Mundo.

Para la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana estará enfrentándose a dos de los integrantes más fuertes de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

México medirá fuerzas con Japón y con Corea del Sur durante el mes patrio en Estados Unidos.

Cabe resaltar que Javier Aguirre ya presentó su convocatoria para los dos duelos amistosos ante las selecciones asiáticas.

En la lista del Vasco, resalta la ausencia de Guillermo Ochoa y la presencia de Carlos Moreno, de Pachuca, en su lugar.

De igual forma, los llamados de Juan Purata, Rodrigo Huescas, Erick Sánchez, Diego Lainez, Marcel Ruiz, Hirving Lozano y Germán Berterame atraen poderosamente la atención.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos amistosos de México de septiembre?

México jugará primero contra la Selección de Japón el sábado 6 de septiembre, sobre la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum de California.

Su segundo encuentro lo disputará ante Corea del Sur el martes 9 de septiembre en el estadio Geodis Park de Nashville.

Como es habitual con los juegos de la Selección Mexicana, la transmisión de los dos duelos ante los asiáticos será a través de la televisión abierta, aunque también se podrán ver en señal restringida y por streaming.

México vs Japón

Fecha y hora: Sábado 6 de septiembre, 20:00 horas

Sábado 6 de septiembre, 20:00 horas Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California, Estados Unidos

Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

México vs Corea del Sur

Fecha y hora: Martes 9 de septiembre, 19:00 horas

Martes 9 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Geodis Park, Nashville, Tennessee, Estados Unidos

Geodis Park, Nashville, Tennessee, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee si te interesa: Boxeadora argelina reclama al TAS por controles de verificación de sexo

OF