Guillermo Hoyos no se da por vencido

Tiene en el conjunto de los Rojinegros del Atlas tres partidos dirigidos, dos de Liga y uno de Copa MX, los tres los ha perdido, sin embargo Ángel Guillermo Hoyos, nuevo entrenador de los Zorros no se da por vencido a pesar de que su equipo sigue en el fondo de la tabla general con solo dos puntos y sólo un gol anotado en 10 encuentros.



El timonel argentino fue claro, tanto él y su equipo de trabajo, deberán trabajar a marchas forzadas en mejorar la mentalidad de su equipo, ya que el problema radica ya en la confianza que tienen sus jugadores dentro del terreno de juego.



"La competitividad nace de la persona, no del jugador. Nos debemos a un club de una magnitud importante en el futbol y es algo que debemos respetar, es algo que nos toca, y caer a nivel mental, o a nivel de presencia no será correcto para quien estamos representando. Es una adversidad que tenemos que pasar, es para crecer, no podemos claudicar por un resultado. Los chicos hicieron un buen partido y merecían algo más", dijo Ángel Hoyos.



En el partido del pasado sábado ante Cruz Azul, el cual Atlas perdió por 2-0, el técnico Guillermo Hoyos realizó varias modificaciones, entre las que destaca Jairo Torres como lateral de la derecha a pesar de que tenía a Ismael Govea en la banca y que en partidos pasados era titular y lo había hecho de manera correcta.





Ante esto, el timonel reconoció que fue una variante con la intención de buscar soluciones, tanto al problema defensivo, como a la falta de gol que tiene el equipo en el Apertura 2018, llegando por las bandas y enviando centros peligrosos.



"La tranquilidad siempre está sobre el trabajo, he sido hombre de futbol toda la vida, he trabajado en diferentes países, sabemos que hay situaciones que se presentan, y que las tienes que asumir, pero yo creo que vamos creciendo en muchas cosas, en muchos aspectos", apuntó.



Inician preparación



Los Zorros arrancaron preparación para su siguiente compromiso, el cual será el próximo viernes ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Jalisco. Un rival que está metido de lleno en la lucha por el liderato general, mientras que los Rojinegros luchan por escalar posiciones y dejar el sótano de la clasificación.

Comienza la semana de cara al siguiente duelo de @LIGABancomerMX ante @TolucaFC, el próximo viernes en el Estadio Jalisco. ⚽️��️ pic.twitter.com/5EaDKq6lb9 — Atlas FC (@atlasfc) 24 de septiembre de 2018



Para este partido, Ángel Hoyos tendrá equipo completo, con excepción de la baja temporal de Nicolás Pareja, que se sigue recuperando de la lesión que sufrió en la primera semana de entrenamiento en México.

