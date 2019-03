Guardado ve zona de confort en jugadores y directivos mexicanos

El jugador del Real Betis, Andrés Guardado, espera que más jugadores mexicanos emigren al futbol europeo en busca de nuevos horizontes, que dejen la zona de confort al recibir un buen salario pero quizá deportivamente no estén tan satisfechos, y que los directivos apoyen más en bien del futbolista y balompié azteca, que ver primero el negocio.

Guardado mencionó en entrevista concedida a La Liga en España que hay calidad en el futbolista mexicano para poder jugar en otros equipos del mundo, de Europa, Italia, Holanda, pero no siempre se está dispuesto al sacrificio económico y es ahí donde radica el que pocos jugadores salgan a buscar nuevos horizontes.

En la charla con la gente de La Liga, ''El Principito'' dio tres problemas graves por los cuales el jugador mexicano no sale del país:

''Se juntan muchas cosas para el futbolista mexicano, primero que en la Liga mexicana se paga muy bien, el status económico está muy bueno, no se pasan por problemas económicos como la Liga Argentina, uruguaya, de Ecuador, de Venezuela, no son Ligas en estructura como la mexicana, entonces eso también hace que el futbolista mexicano se sienta bien en casa, ganando un dinero considerable que se piensa en más, que en dar el salto''.

Eso en lo que se refiere al jugador, pero hay otro problema más fuerte, en el cual están de por medio dinero, intereses que difícilmente la gente de pantalón largo sacrificará pero es una realidad, siendo este un segundo problema.

''Después está a nivel directivo, que desgraciadamente no ven por el futuro del jugador, no ven por futuro del futbol mexicano en sí, sino por el negocio. En el crecimiento del jugador dice, si al jugador le va mejor irse por tres cuatro millones a Europa pero yo prefiero el negocio inmediato y Tigres me lo va a pagar, entonces hay un poco de todo.

Viene el tercer problema, algo en lo que nada se puede en un inicio y que Guardado padeció:

''Está algo que no se menciona mucho que es el pasaporte europeo. Nosotros tenemos pocas opciones para ir a un equipo y ocupar una plaza de extra comunitario. Sé que a los argentinos, a los colombianos tienen más facilidad porque tienen familiares italianos, españoles y pueden tener al pasaporte más sencillo y los mexicanos no lo tenemos. Hacer una apuesta un equipo europeo por un extra comunitario también cuesta y tiene mucho que ver''.

Guardado espera que Hirving Lozano pronto esté en el futbol español, porque tiene mucha calidad y desquitará el dinero que se invierta en él.

''Motivado está, ahora es que algún equipo español apueste por él y que valdrá cada peso que apuesten en él, es un grandísimo jugador. Valdrá cada peso que inviertan en él, pero al final nosotros los mexicanos no tenemos ese status dentro del futbol europeo, como para que paguen los equipos europeos como lo han hecho en Diego Lainez, ojalá que algún equipo español se atreva y lo traigan a la mejor Liga del mundo''.

