Gronkowski asegura que la NFL lo preparó para Wrestlemania

El ex jugador de Patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, se dijo listo para su participación en Wrestlemania 36, el evento estelar de la World Wrestling Entertainment (WWE), ya que su carrera en la NFL lo preparó para ello.

"Jugar en la NFL me ha preparado para Wrestlemania. No puedes simplemente salir al campo y esperar estar listo para competir, tienes que practicar, entrenar y conocer tus jugadas; es lo mismo para Wrestlemania. No puedo esperar salir y saltar de la cuerda superior, todo es cuestión de práctica y eso es lo que he tomado de mi tiempo en la NFL", comentó.

Por otra parte, equiparó un Super Tazón con Wrestlemania; ya que, desde su óptica, ambos son los eventos más importantes en su respectivo ramo a nivel mundial.

"Ambos (Súper Tazón y Wrestlemania) son la etapa más grande en sus respectivas industrias. El Super Bowl es el escenario más grande en deportes y WrestleMania es el escenario más grande del Sports Entertainment", agregó.

Finalmente confesó que desde niño fue admirador de la lucha libre estadounidense y entre sus personajes favoritos se encuentran a Val Venis, Shawn Michaels y Triple H en su grupo D-Genaration X y Stone Cold Steve Austin.

"Mi padre me trajo cuando vinieron a Buffalo y yo era un gran fanático de "Stone Cold", D-Generation X y Val Venis. Ser parte de una atmósfera que crecí viendo es un honor", culminó.

