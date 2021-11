Cuando parecía que Sergio "Checo" Pérez terminaría una vuelta que le permitiría buscar salir en la primera fila de la parrilla del Gran Premio de México, se encontró con el piloto de Alpha Tauri, Yuki Tsunoda.

Entrando a la curva 11 del circuito, Sergio Pérez se topó con el japonés y esto provocó que el mexicano se saliera de los límites de pista, situación que le costó terminar en la cuarta posición para el inicio de la carrera el domingo. Max Verstappen también fue "víctima" del piloto de Alpha Tauri y se tuvo que conformar con el tercer puesto de salida.

Al respecto, el director de la escudería Red Bull, Christian Horner se mostró molesto, pero optimista de lo que sus pilotos podrán lograr el día de mañana:

"Creo que nos aplicaron un 'tsunoda'. Ambos pilotos (Max y Checo) estaban arriba en su última vuelta. Max subió dos décimas y media, creo que el Checo subió un poco menos de dos décimas. No entiendo por qué estaba (Tsunoda) dando vueltas en esa parte del circuito. Así que es decepcionante porque afectó a los dos pilotos y ambos están bastante molestos. Pero todavía estamos en la segunda fila de la parrilla y podemos hacer una gran carrera desde allí".

Mientras tanto, Yuki Tsunoda tuvo poco qué decir sobre el tema y señaló: "me despisté y no podía hacer nada más que eso. Digo, no sé a dónde se supone que tendría que haberme ido entonces".

Los pilotos de Red Bull dominaron durante la última sesión de prácticas libres de este sábado, pero mañana tendrán una tarea complicada pues tienen por delante a los dos pilotos de la escudería Mercedes.

Valtteri Bottas se llevó el primer lugar mientras que Lewis Hamilton saldrá desde el segundo puesto.

