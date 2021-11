La clásificación del Gran Premio de México no fue lo que Sergio "Checo" Pérez esperaba. Después de haber entregado una gran actuación en la última sesión de prácticas, la clasificación fue más complicada para el tapatío que terminó en cuarto lugar y saldrá en la segunda fila de la parrilla por detrás de Bottas, que se llevó la "Pole Position", Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Cuando Pérez venía marcando buenos tiempos en su última vuelta de la Q3, se topó con Tsunoda y perdió tiempo:

"Si, de repente me encuentro con Yuki llegando a la curva 11. Ahí empiezo a perder mucha carga. No entiendo qué estaba en esa posición, pero me perjudico bastante porque no pude cerrar esa vuelta. Creo que la P3 era posible hoy, pero los Mercedes han despertado y sido superiores en la Q3".

Sobre lo que espera para el día de mañana, el tapatío tiene claro que la clave para buscar el podio será tener un buen inicio: "Va a ser muy importante tener una muy buena arrancada, aquí es muy importante tener una buena salida. Es una larga recta para llegar a la curva 1, eso va a ser fundamental".

Además agregó que pare él, el ser el mexicano con la mejor posición en un Gran Premio de México es "algo irrelevante" y que lo que quiere es "ganar mañana, quiero tener una buena arrancada y llegar a ese podio".

Al final, Checo Pérez asegura que, después de la clasificación se siente "frustrado porque creo que teníamos para más y más cuando otros pilotos hacen errores, y son de casa, frustra un poco. Mañana volveremos e intentaremos tener una buena salida".

JL