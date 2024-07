Este viernes 26 de julio se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, donde uno de los momentos más emblemáticos fue el recorrido final que realizaron algunos atletas con la antorcha olímpica.

La antorcha olímpica se enciende en Grecia, específicamente en la ciudad de Olimpia, donde nacieron los Juegos Olímpicos en la Antigüedad, meses antes del comienzo de la competencia. En ese lugar, la antorcha se enciende utilizando los rayos del sol para preservar su "pureza" y desde allí emprende su viaje alrededor del mundo hasta llegar a la ciudad anfitriona.

No es un fuego común, así que si se apaga, no se puede simplemente volver a encender con un encendedor. Por esta razón, entre muchas personas surge la duda de cómo es que logran mantener vivo el fuego pese a los diversos eventos climatológicos que se puedan llegar a presentar, como por ejemplo la llovizna de este viernes que no cesó durante el recorrido con la antorcha hasta el pebetero.

¿Cómo evitan que la llama olímpica se apague?

El ritual, que se ha realizado meticulosamente durante más de 90 años, requiere que los rayos del sol de Olimpia sean los que enciendan la llama. Para lograrlo, se utiliza un espejo parabólico que concentra el calor necesario, permitiendo que la llama se encienda en el momento adecuado para iniciar su viaje.

Después de ser encendido, el fuego se transfiere a la antorcha olímpica, lo cual es fundamental para que la llama pueda superar las diversas condiciones que encuentre en su recorrido.

La clave para que la llama no se extinga es la tecnología, pues se requiere de un dispositivo importante que mantenga encendida la flama durante todo el recorrido.

El combustible principal es gas propano, lo que le confiere estabilidad y una mayor resistencia al viento y al agua. También tiene un mecanismo interno que regula su suministro y asegura la llama. Además, esta llama puede resistir vientos de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias de hasta 50 mililitros por hora.

A toda esta tecnología se le suma un equipo de 10 personas que están contratadas en vigilar la llama las 24 horas del día. Asimismo la organización utiliza llamas secundarias, las cuales también se encienden con los rayos del sol de Olimpia y se mantienen en linternas especiales, para ser utilizadas en caso de que fallen los protocolos.



