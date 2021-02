Gignac se reporta listo para el debut en el Mundial de Clubes

Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, aseguró, de cara a su debut en el Mundial de Clubes ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, que no cambiará el estilo que le ha dado resultados desde hace diez años. "Después de diez años sería ilógico cambiar alguna cosa que ha dado cierto resultado, y que nos llevó hasta aquí. Mi equipo va a jugar de la forma en que me gusta jugar y tomando en cuenta el equipo que vamos a enfrentar y buscando imponer lo que pretendemos".

Para este juego, confirmó que André-Pierre Gignac estará en la cancha como titular, pero no arriesgará a Carlos González. "Tenemos listo a André, ha trabajado muy bien, pero Carlos sigue recuperándose, y no vamos a arriesgar a nadie. En estos momentos se encuentra en manos del cuerpo médico".

Sobre la polémica que se levantó por las declaraciones de Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, en el sentido de que Tigres no representaba al futbol mexicano, fingió demencia. "La gente tiene el derecho de apoyar o no, y eso no nos importa. Nos importa los que nos apoyan, nuestra afición, que aunque estén lejos los sentimos cerca. Esos son los importantes, los que nos interesan. Los que nos desean mal, les digo que ojalá no se les cumpla su deseo".

Dijo desconocer la broma de Instagram entre Carlos Salcedo y Eduardo Vargas, donde se dio a entender que le inventaron el tener COVID para que no acudiera al torneo. "Estoy viejo no sigo Instagram. Twitter. No le entiendo. Soy antiguo y no puedo opinar".

OF