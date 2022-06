El presidente del Getafe, Ángel Torres, dijo este miércoles que le han ofrecido la incorporación del futbolista galés Gareth Bale, quien tras terminar contrato con el Real Madrid no seguirá en el equipo, y aseguró que no sabe si llegará a sus filas porque tiene que consultarlo con la dirección deportiva y el entrenador.

"Alguien se lo puede tomar a broma, pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador", dijo Ángel Torres, presidente del Getafe, tras presentar las camisetas de la próxima temporada.

"No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", confesó.

