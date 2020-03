¡Ganó el Atlas!

No hay mal que dure 100 años, ni loco que los aguante. Los rojinegros del Atlas rompieron el maleficio de cinco derrotas consecutivas al vencer ayer al Toluca en el estadio Nemesio Díez a puerta cerrada, con marcador de 3-2, y el colombiano Mauricio Cuero fue el héroe sin capa al anotar el gol que les dio el triunfo a los Zorros a cuatro minutos del final.

Además, el director técnico Rafael Puente también rompió la mala racha de 12 derrotas al hilo, siete con Querétaro y cinco con Atlas, por lo que el de ayer fue un triunfo que significó oxígeno puro de cara a la segunda parte del Torneo Clausura 2020, y ahora podrán trabajar con más tranquilidad, sabiendo que la Jornada 11 ha sido cancelada hasta nuevo aviso, como prevención para evitar la propagación del Covid-19.

El buen accionar del Atlas comenzó apenas al minuto 3 con un golazo del defensor canterano Diego Barbosa, quien disparó desde afuera del área, dejando sin oportunidad a Alfredo Talavera.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los Zorros, ya que al 20’ Toluca empató por la vía del penalti por parte de Leonardo Fernández, quien con buena suerte, pudo contrarrematar, toda vez que Camilo Vargas había tapado en primera instancia.

Hasta el minuto 62 se volvieron a mover las redes, ahora gracias a un buen remate de cabeza de Javier Abella en el área chica ante la mala salida de Talavera, para adelantar a los rojinegros y causar la alegría de la banca tapatía.

Los Diablos volvieron a empatar la pizarra y al minuto 73 Leonardo Fernández firmó su doblete por la vía de los 12 pasos, ahora sí engañando al arquero Vargas, tras una falta de Jeremy Márquez.

Pero la algarabía atlista llegó al 86’ y fue por parte de uno de los jugadores más criticados por la Fiel. Mauricio Cuero hizo realidad el triunfo a los rojinegros al aprovechar una falla garrafal del central toluqueño Jonatan Maidana, dándole los tres puntos al Atlas, pero sin ayudar a salir del penúltimo lugar general por diferencia de goles, al sumar nueve unidades, empatado con el mismo Toluca, resultado que no salva el torneo, pero sí ayuda a levantar el ánimo del equipo, directiva y afición.

Gol tempranero

No fue un delantero, no fue tampoco un volante ofensivo. El gol tempranero con el que Atlas se puso al frente en el marcador fue anotado por Diego Barbosa, dejando estupefacto a Alfredo Talavera, a quien sólo le faltó aplaudir, ya que no se movió un solo centímetro.

Le salió lo novato a Márquez

Cuando Atlas ganaba merecidamente el encuentro, era mejor y tenía controlado al Toluca, el canterano Jeremy Márquez cometió un penal infantil y de paso fue amonestado, evidenciando lo novato. Esta acción le costó el empate momentáneo por parte de los Diablos Rojos.

Maidana falla y Cuero aprovecha

Parecía que los dos técnicos se iban a conformar con el empate. Pero el central argentino Jonatan Maidana no estuvo certero y con una falla garrafal en la salida le entregó el balón a Mauricio Cuero, quien enfiló al marco y definió ante la salida de Talavera para darle el triunfo a los Zorros.

Alineaciones

Toluca

Alfredo Talavera, Luis Hernández, Jonathan Maidana, Adrián Mora, Aníbal Chalá, Javier Güémez, William da Silva, Kevin Castañeda (Federico Mancuello, 81), Giovanny León (Carlos Cisneros, 70), Leonardo Fernández y Javier Hernández (Felipe Pardo, 61). DT: José Manuel de la Torre.

Atlas

Camilo Vargas, Javier Abella, Brayton Vázquez, Germán Conti, Diego Barbosa, Lorenzo Reyes (Jonathan Herrera, 80), Ángel Márquez, Mauricio Cuero, Jesús Isijara (Aldo López, 84), Luciano Acosta (Edson Rivera, 79) y Javier Correa. DT: Rafael Puente.