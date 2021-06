Este miércoles, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano designó a la golfista Gaby López y al clavadista Rommel Pacheco como los abanderados de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La noticia la dio a conocer el COM con un comunicado difundido a través de sus redes sociales. ''Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) se designó a los atletas María Gabriela López Butron (golf) y a Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (clavados) como los abanderados de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020''.

''Lo anterior fue informado por el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, al término de la reunión que tuvo lugar hoy de manera virtual (vía zoom), donde de manera unánime se aprobó otorgarle tal distinción a los atletas mencionados'', dice el texto.

El COM resalta el trabajo profesional de los atletas. Sobre Gaby López señala que fue integrante del primer equipo All American 2013, 2014 y 2015. Tres veces campeona colegial, Top-10 del Mundo como Amateur, y que en sus seis años compitiendo en la élite de la Ladies Professional Golf Association (LPGA, por sus siglas en inglés), ha participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha conseguido dos títulos (Blue Bay LPGA 2018, Tournament of Champions 2020), y ha sido campeona en el torneo de Orlando, Florida, por la LPGA 2020, entre otros logros.

Sobre Rommel Pacheco, indica que como miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano; como atleta ha ganado medalla de plata en trampolín tres metros en la Serie Mundial de Clavados de Sagamihara 2019, Beijing 2019, Montreal 2019 y en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, y además ha sido medallista en Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo, Series Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

''Creemos que nuestros atletas cuentan con las trayectorias deportivas y calidad humana que apoyan esta distinción. Sabemos que además serán un referente de la Delegación Mexicana en la máxima justa deportiva'', mencionó Padilla Becerra.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto.

