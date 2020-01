Gaby López se corona en Florida

Cuatro días de competencia y cinco hoyos de desempate no fueron suficientes para conocer a la campeona del Diamond Resorts Tournament of Champions. La mexicana Gaby López y la japonesa Nasa Hataoka regresaron a primera hora ayer a la competencia hasta conocer a la nueva monarca. Tal como finalizó la competencia entre las jugadoras el día anterior, tanto López como Hataoka continuaron con el buen juego al no ceder terreno alguno.

Después de seis hoyos en los que ambas jugadoras empataron el resultado, fue la mexicana quien dio el primer golpe, mismo que le bastó para llevarse la victoria a casa. López se destacó durante todo el torneo por el buen juego que mostró sobre el green, y fue de la misma manera como se convirtió una vez más en campeona de la LPGA. Con un gran putt de más de 10 metros en el séptimo hoyo de desempate, la capitalina debió esperar el resultado de su contrincante para oficializar su victoria.

No fue tarea fácil para la jugadora azteca, quien a pesar de venir desde atrás durante las cuatro jornadas, nunca perdió la confianza en sí misma y en su juego y se mantuvo en todo momento cerca del liderato hasta el último hoyo de competencia, en el cual con otro gran putt para birdie empató el liderato para después terminar llevándose el campeonato.

Esta es la segunda victoria de la mexicana en el LPGA tour, con el cual además sube hasta el lugar 44 en el ranking mundial y primera en el ranking CME. Una vez que se hizo oficial el resultado, la mexicana al entrevistarla declaró haberse sentido casi forzada a embocar el putt para birdie, ya que creía que su rival haría lo mismo con el suyo. Además, agregó sentirse muy afortunada de tener a su familia y equipo de trabajo con ella durante todo el torneo, y feliz de haber logrado una victoria más en su carrera.

Una victoria con dedicatoria especial

La golfista mexicana Gaby López expresó que se demostró a ella misma que puede ganar en cualquier circunstancia y que el título conquistado ayer lo dedica a su abuela Vania, quien la acompañó.

La tricolor superó a la japonesa Nasa Hataoka en el séptimo intento de desempate en el Diamond Resorts Tournament of Champions, luego de cinco disputados el domingo, cuando se quedó eliminada la surcoreana Inbee Park en el tercero.

“Me demostré a mí misma que puedo ganar en cualquier situación”, dijo la capitalina, quien logró ayer su segunda corona en su carrera de profesional.

Hace aproximadamente un mes falleció su abuelo José y ayer por la mañana su abuela Vania estuvo entre los espectadores que celebraron el momento en que embocó para la victoria, su segunda en el máximo circuito profesional.

Este torneo se realiza desde 2013 para recaudar fondos para el Hospital del Niño en Florida y a partir de 2019 se presentó el nuevo formato de competencia, que sólo admite a las campeonas del LPGA Tour en los dos años previos.

Esta vez fueron 26 competidoras, lo cual permitió un golf de la más alta competencia y este triunfo ya calificó a la mexicana para el torneo que cerrará la campaña de 2020, denominado Grupo de Campeonas del Tour.

Sufrido. Gaby López tuvo que esperar hasta ayer para conseguir el título. AFP

