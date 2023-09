GP de Singapur: La racha de victorias de Verstappen está en peligro

La histórica racha de 10 victorias consecutivas de Max Verstappen en la Fórmula Uno parece que llegará a su fin debido a que clasificó en el undécimo puesto en la qualy del Gran Premio de Singapur.

Carlos Sainz Jr. de Ferrari saldrá en el primer puesto en la carrera de, tras superar en la tercera calificación a George Russell de Mercedes y su coequipero de Ferrari Charles Leclerc. El equipo Red Bull tuvo el peor resultado en la clasificación esta temporada.

Verstappen, el líder indiscutible de la clasificación de pilotos, quedó eliminado en la segunda sesión al terminar 0.007 segundos detrás del novato Liam Lawson del equipo AlphaTauri.

Verstappen dijo en la radio del equipo que fue "una experiencia absolutamente impactante".

Posteriormente agregó: "Por supuesto es muy difícil adelantar en el circuito callejero de Singapur, entonces no espero mucho mañana. Hemos tenido muchos fines de semana exitosos este año, podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Es más importante entender en qué nos equivocamos este fin de semana".

Verstappen ganó dos carreras esta temporada en las que no salió desde las primeras posiciones: en Bélgica cuando inició en la sexta posición de la parrilla y Miami saliendo noveno. Pero el auto de Red Bull tuvo un mejor rendimiento en esas pistas que lo que ha tenido en Singapur. Él y Pérez se quejaron que sus vehículos estaban fuera de balance durante la práctica.

Verstappen evitó una penalización en la parrilla a pesar de que fue investigado por tres casos en los que supuestamente impidió el paso a otros pilotos.

Christian Horner explica la debacle de Red Bull

El jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner salió a dar la cara luego de lo que sucedió durante la clasificación del Gran Premio de Singapur en donde ninguno de los dos pilotos del equipo logró entrar a la tercera sesión de la Qualy.

En entrevista para Sky Sports, el jefe de Verstappen y Pérez dijo que les resulta “muy confuso haber perdido la cantidad de ritmo que dejamos en la pista. El coche simplemente no responde a los cambios. Puedes escuchar de subviraje, problemas de frenado. Es como si no hubiéramos conseguido poner el neumático en la ventana correcta”.

Horner agregó que cuando existe una diferencia tan grande, una explicación es que “el neumático no está funcionando. Hemos intentado diferentes cosas de puesta a punto, diferentes preparaciones y simplemente no lo logramos”.

Ante este escenario, Horner se muestra optimista que luego de trabajar e intentar entender lo sucedido, hoy podrá revertir la situación y terminar en el podio.

Fernando Alonso partirá en el séptimo en la carrera de Singapur. EFE/T. White

Sabor agridulce para el ibérico Fernando Alonso

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó, tras quedar séptimo en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que “después de estar casi todo el año como segundo equipo” no vayan a “pescar justo cuando Red Bull falla”.

“Parece que, después de estar casi todo el año como segundo equipo, no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar justo cuando Red Bull falla. Pero esto es como el Tour de Francia, no es solo una carrera, son 24”, dijo en DAZN.

“Tenemos delante en la parrilla a Hamilton, que está por detrás de nosotros en el campeonato, y mi objetivo es marcarle para sacar más puntos que él o no perder mucho”, añadió.

Alonso es tercero del mundial con 170 puntos, por los 164 de Hamilton, y, a pesar de salir séptimo en Singapur, se mostró contento con su vuelta de clasificación en función del rendimiento esperado del coche.

“Poco más había. Hemos sufrido hoy. Ya no estábamos contentos en Libres 3. Al llegar le dije al ingeniero que si me dejaba toda la noche dando vueltas aquí, no podría repetir la vuelta de clasificación. No estamos tan fuertes como otros equipos, pero estoy contento con la vuelta”, declaró.

