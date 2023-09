El piloto tapatío de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez terminó molesto su participación en la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2023, ya que tendrá que arrancar desde la posición 13 en la parrilla de salida. El conductor mexicano, explicó las razones por las cuales su RB19 tuvo problemas, enfatizando que todo "fue un desastre" para él y para la escudería.

"No encontrábamos agarre, intentamos todo con los neumáticos, en el primer sector volábamos bastante, de la Q1 a la Q2 las cosas empeoraron, no lo sé, ahora en mi último intento tuvo un problema en el turbo y perdí el auto, luego en la parte sucia fue un desastre, creo que pudimos entrar a la Q3, peto más que eso, hoy no parecemos tener nada de ritmo, estamos bastante perdidos también", comentó el nacido en Guadalajara.

Y añadió: "Creo que hemos mejorado, pero el balance no fue positivo, durante toda la calificación, especialmente de Q1 a Q2 dimos un paso para atrás, luego en el último intento para pasar a Q3, no tuvimos nada de agarre, problemas con el motor, cuando aceleramos tenemos algunos brincos en la aceleración, que nos hace perder tracción".

Finalmente, Pérez Mendoza reconoció que obtener un buen resultado este domingo en el Circuito de Marina Bay será complicado, y difícilmente se presentará otro triunfo como el del año pasado.

"Muy difícil aquí hacer algo, esperar safety cars, otros factores, porque pasar aquí va a ser muy complicado, sabemos que la calificación era muy importante y no pudimos hacer nada", apuntó.

