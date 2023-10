GP de Qatar: Max Verstappen huele a campeón

Max Verstappen tiene al alcance conquistar su tercer título consecutivo de la Fórmula Uno en el Gran Premio de Qatar. Y el neerlandés podría lograrlo mañana.

Verstappen se proclamará campeón si se ubica sexto o mejor en el sprint que se disputará el día de mañana, lo cual pondría a la carrera del domingo como algo secundario.

Asegurar el título en un sprint, una prueba de 19 vueltas que la misma F1 se resiste a catalogar como una carrera, podría resultar extraño para el campeonato y para el mismo Verstappen. El piloto de Red Bull ha dicho en el pasado que el formato debería ser descartado.

“Siento que no corremos realmente, es más bien como estar haciendo apuestas”, comentó tras el primer sprint de la temporada celebrado en Azerbaiyán el pasado abril. “Creo que me iría mejor en Las Vegas si voy a un casino. Me gustar correr. Soy un piloto puro y creo que esto nada más para dar espectáculo”.

La de 2023 ha sido una temporada de absoluto dominio por parte de Verstappen. Ha arrasado con su Red Bull, dejando muy atrás a su compañero de equipo Sergio “Checo” Pérez.

El mexicano es el único que retiene una opción matemática de alcanzar a Verstappen en las últimas seis fechas del campeonato. Pero incluso si Verstappen se estrellase en el sprint, Pérez tendría que quedar entre los tres primeros el domingo para prolongar la pugna.

Pérez arrancó la temporada peleando palmo a palmo con Verstappen por el título, dividiéndose por partes iguales las victorias en las cuatro primeras carreras. El neerlandés se despegó definitivamente tras su victoria en Miami, la quinta fecha.

Lo que le queda de consuelo al mexicano es el subcampeonato, aferrándose a una diferencia de 33 puntos sobre Lewis Hamilton de Mercedes. Red Bull nunca ha conseguido el 1-2 en el campeonato de pilotos.

“Ser segundo en el campeonato es lo máximo a lo que puedo aspirar ahora. Todos queremos acabar en el mejor puesto posible; y, además, para mí es muy importante acabar la temporada al alza, porque así arrancaré de mejor manera la próxima temporada”, manifestó “Checo”.

La agenda del GP de Qatar

Viernes 6 de octubre

Práctica 1- 07:30 horas

Calificación GP - 11:00 horas

Sábado 7 de octubre

Sprint shootout -07:00 horas

Sprint - 11:30 horas

Domingo 8 de octubre

Gran Premio - 11:00 horas

Transmisión por

Fox Sports Premium y F1TV