Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron un desencuentro al final del Gran Premio de Brasil.

Pérez, quien lucha por el segundo puesto del campeonato con Charles Leclerc, marchaba sexto cuando fue desplazado por Verstappen cerca del final y acabó detrás suyo.

Por la radio del equipo se escuchó que Verstappen recibió la orden de permitir al mexicano terminar primero que él para facturar más puntos, pero el campeón no hizo caso.

“Ya se los dije. No me pidan eso otra vez. ¿Estamos claros sobre eso? Les di mis razones y sigo firme”, dijo Verstappen.

Pérez no ocultó su fastidio por la radio: “Se nota quién es realmente”.

Leclerc entró cuarto en Interlagos y quedó empatado con Checo Pérez al alcanzar los 290 puntos. Ambos se pelearán el segundo sitio del campeonato el siguiente fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última cita de la temporada.

Finalizada la carrera, Pérez recordó que aportó mucho para que Verstappen derrotase a Lewis Hamilton en la disputa del pasado campeonato y en el que recién conquistó.

“No entiendo por qué fue su reacción, si tiene dos campeonatos es gracias a mí”; dijo el tapatío.

Pérez fue crucial para que en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 Verstappen lograra el título, al contener los ataques de Lewis Hamilton.

“Después de todo lo que he hecho por él, es un poco decepcionante para ser honesto. Estoy realmente sorprendido”, añadió.

Ya con la cabeza un poco más fría, el tapatío dijo que la situación se discutió internamente y que de cara al próximo Gran Premio espera todo el apoyo de parte del equipo.

“Es algo que discutimos internamente, lo superaremos y seguiremos trabajando como equipo. Estoy seguro que si necesito apoyo en Abu Dhabi, será diferente”, añadió en declaraciones compartidas por Red Bull.

Verstappen apoyará

Max Verstappen minimizó lo ocurrido en Interlagos con Sergio Pérez y las órdenes de equipo, sin embargo, dijo que en Abu Dhabi ayudará a su coequipero.

“En Abu Dhabi, si necesita los puntos, le ayudaré, pero no es el fin del mundo. Si tengo alguna oportunidad de ayudarlo en Abu Dhabi, lo haré sin dudarlo”.

De acuerdo con varios especialistas, Verstappen no atendió las órdenes de equipo en Brasil debido a que sigue dolido por lo ocurrido en la calificación del GP de Mónaco, en donde Pérez chocó en la Q3 e impidió que el neerlandés y otros pilotos tuvieran un mejor resultado.

"Estoy sorprendido, no sé qué paso, sobre todo por todo lo que he hecho por él, no entiendo lo que pasó. Estoy sorprendido, (Max) ha obtenido dos campeonatos gracias a mí"

Sergio Pérez, piloto de Red Bull.

"Hemos discutido internamente el asunto entre Checo y yo. Si necesita ayuda y existe la posibilidad de ayudarlo en Abu Dhabi, estaré allí y, por supuesto, lo apoyaré"

Max Verstappen, piloto de Red Bull.

Lo hecho por Verstappen genera descontento

La culminación del Gran Premio de Brasil encendió la polémica debido a la séptima posición que logró el piloto Sergio Pérez y también la decisión de Max Verstappen por no cederle un lugar al mexicano para que pudiera sumar puntos y acercarse más al subcampeonato del mundo.

Esto provocó el enojo de varios, entre ellos el empresario Arturo Elías Ayub (fanático del automovilismo), quien escribió un polémico mensaje en sus redes sociales.

“Ser competitivo es muy importante, pero ser agradecido y trabajar en equipo es mucho más. Te la m... Max Verstappen”, publicó el Director General de la Fundación Telmex-Telcel.

Helmut Marko se pronuncia

Tras las declaraciones de Checo Pérez y Max Verstappen, quien también se pronunció al respecto fue Helmut Marko, asesor de Red Bull.

“En Abu Dhabi Max (Verstappen) hará todo lo posible para que Checo (Pérez) obtenga el segundo puesto en el campeonato de pilotos”, dijo el doctor.

“Todo se aclara internamente. Ese es el objetivo para Abu Dhabi”, añadió Marko en charla con Sky Sports.

Lo que viene

La última carrera de la temporada, el próximo domingo

Todo se resolverá en Abu Dhabi, en la última carrera de la temporada 2022 de la Fórmula Uno.

Será en el circuito de Yas Marina donde estará en juego el segundo puesto, que disputan el mexicano Sergio Pérez y el monegasco Charlec Leclerc, esto el próximo domingo.



