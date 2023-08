Una de las tenistas más esperadas en el GDL Open AKRON 2023 es la española Paula Badosa. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la propia jugadora confirmó que no estará presente en la competencia en Guadalajara.

En una publicación en Instagram, Paula Badosa informó: "Hola a todos quería actualizaros de mi situación con la lesión… Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis sabéis lo que mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión. Hemos intentado todo junto a mi equipo pero el dolor no me está dejando avanzar. Gracias a la gente que sigue a mi lado en estos duros momentos. Nos vemos el año que viene, más fuerte que nunca".

El pasado martes se confirmó que Iga Swiatek, la tenista número uno del ranking mundial, estará presente en la segunda edición del torneo categoría 1000 en la ciudad. Gustavo Santoscoy, director del evento, confirmó la noticia durante una rueda de prensa en donde también se dio a conocer que se contará con la presencia de jugadoras como Rebeka Masarova, Cristina Bucsa, Camila Osorio y Lauren Davis.

Otros nombres destacados de esta lista son el de la griega María Sakkari que se ha convertido en una de las grandes favoritas del público tapatío, además de las estadounidenses Sloane Stephens y Jessica Pegula, que se coronó en la primera edición del evento. También se esperaba a Paula Badosa, pero con la publicación en redes sociales queda descartada,

El GDL Open AKRON 2023 se disputará del 17 al 23 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan.

