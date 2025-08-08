Astros de Jalisco vencen a Irapuato y siguen imparables

Los Astros de Jalisco sigue imbatibles después de sumar su noveno partido consecutivo con victoria, al imponerse 82-66 ante los Freseros de Irapuato en el primer juego de la serie disputada en el Inforum de Guanajuato.

Los tapatíos vinieron de atrás y tras un primer parcial para el olvido, lucieron en el segundo y tercer cuarto para llevarse el triunfo con la destacada actuación de Chavaughn Lewis, quien cerró la noche con 26 puntos, 5 rebotes y cuatro asistencias

La quinteta de Irapuato ominó en el primer cuarto comandada por Antonio Gordon, quien consiguió diez puntos con dos triples y cuatro unidades más desde la pintura, para colocar en el marcador con un 24-17. Sin embargo, antes del descanso los Astros despertaron y remontaron con ventaja de 13 puntos.

En la reanudación del juego la quinteta jalisciense continuó el dominio y puso el marcador 67-50, ampliando por 11 unidades su ventaja en el tercer episodio. Ya en el último cuarto, los tapatíos fueron superados por un punto, pero terminaron con un 82-66 final, con 16 unidades de diferencia sobre los Freseros

Este viernes la quinteta tapatía buscará cerrar la serie con victoria y sumar su décima victoria al hilo en la temporada cuando a las 20:00 horas se midan de nueva cuenta ante los Freseros.