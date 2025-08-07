Chivas gana su primer partido en Leagues Cup tras vencer a Cincinnati

Tarde, pero al fin llegó. Después de dos años y siete partidos disputados, el Club Deportivo Guadalajara consiguió su primera victoria en la Leagues Cup, tras vencer a Cincinnati en el TQL Stadium que registró 21 mil 102 aficionados. Con una excelsa actuación de Efraín Álvarez y un cuadro alterno, los rojiblancos resultaron vencedores por 1-2.

Tal y como lo anunció, Gabriel Milito le realizó varias modificaciones al once titular del Guadalajara. Entre las más destacadas, estuvieron las ausencias de Roberto “Piojo” Alvarado y Alan Pulido, para darle entrada a los juveniles Yael Padilla y Armando González. Además, Alan Mozo obtuvo su primera titularidad bajo el mando del estratega argentino, esto principalmente por la molestia física que aquejó a Richard Ledezma.

El partido comenzó con errores e indecisiones por parte de ambos conjuntos, pero fueron las Chivas quienes lograron encontrar mayor ritmo y tomar el control del encuentro, impulsadas por el buen desempeño de jugadores como Mozo, la “Hormiga” y el propio Álvarez.

Después de presentar un asedio con presión alta y varias llegadas con peligro sobre la portería defendida por Evan Louro, una infracción cometida por Tah Anunga en el área sobre el lateral derecho rojiblanco, la cual fue revisada por el VAR, terminó por concederles a los tapatíos un penalti a favor. Desde los once pasos, apareció Efraín Álvarez para estrenarse como goleador del Rebaño en un partido oficial y poner en ventaja a los suyos al minuto 24’.

Para la segunda mitad, el conjunto estadounidense trató de ajustar sus líneas y ejercer su propia presión alta. Sin embargo, sus intentos fueron frustrados y el Guadalajara continuó siendo superior. Al 56’, Álvarez aprovechó una mala salida de Teenage Hadebe para robarle el balón y asistir a Armando, quien sin pensarlo y sin marca encima, duplicó la ventaja con un potente disparo.

No obstante, la situación no fue tan sencilla para los visitantes. Como ha sucedido en el torneo binacional, la recta final fue sumamente sufrida para las Chivas. Al 66’, Andrés Dávila, quien tenía dos minutos dentro de la cancha, sacó un remate en un complicado ángulo para superar a Raúl Rangel y poner el descuento.

En lo que restó del compromiso, Cincinnati pudo hacerse de la posesión de la pelota, pero sin una clara profundidad. Lo que permitió que Chivas pudiera consumar su primera victoria en Leagues Cup y así despedirse dignamente de la competencia.

Tras este resultado, el Guadalajara volverá a México y el próximo compromiso será ante Santos el domingo 10 de agosto a las 20:05 horas por la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

ALINEACIONES

CINCINNATI

PORTERO

13. Evan Louro

DEFENSAS

2. Alvas Powell

3. Gilberto Flores

4. Nick Hagglund (78’ 23. Luca Orellano)

16. Teenage Hadebe

14. Bradley Smith (82’ 10. Evander)

MEDIOS

66. Ender Echenique (45’ 22. Gerardo Valenzuela)

27. Tah Anunga (45’ 20. Pavel Bucha)

37. Stiven Jimenez

DELANTEROS

19. Stefan Chirila (64’ 43. Andrés Dávila)

35. Kenji Mboma

D.T. Pat Noonan

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González (62’ 7. Cade Cowell)

21. José Castillo

3. Gilberto Sepúlveda

19. Diego Campillo

2. Alan Mozo

MEDIOS

28. Rubén González

17. Luis Romo

10. Efraín Álvarez (62’ 24. Miguel Gómez)

DELANTEROS

31. Yael Padilla (55’ 26. Hugo Camberos)

34. Armando González (81’ 29. Teun Wilke)

DT. Gabriel Milito

SV