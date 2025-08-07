Después de que Chivas no logró clasificar a la fase final de la Leagues Cup por tercer torneo consecutivo, el director técnico del equipo, Gabriel Milito, aseguró que difiere de quienes piensan que su equipo fracasó.

“Eso es una ridiculez total. Si solo sirve el que gana, no importa la forma, solamente el campeón ya está. Entonces, no hay un equipo en el mundo que no fracase. Y no se trata de fracasar, se trata de competir. Este es un deporte donde hay que competir y hacerlo de la forma en que lo hacen los chicos. Que tenemos que mejorar, por supuesto, pero de ahí a que, por no clasificar, se diga que es un fracaso, eso ya corre por cuenta de cada uno, de acuerdo con su forma de pensar”, señaló.

Pese a no haber cumplido con los objetivos esperados en este certamen, reveló que se fue contento con el accionar de su equipo, aunque insatisfecho con los resultados.

“Creo que el equipo va mejorando, me gustaron los chicos que jugaron también, por lo tanto, con el rendimiento estoy satisfecho. Con no haber podido pasar, lógicamente insatisfecho, porque era el objetivo que teníamos, pero para mí...", agregó.

Al final, puntualizó que la Leagues Cup es muy similar a una Copa del Mundo, debido a que hay un margen de error mínimo: “Obviamente considero que los errores se penalizan de una manera muy costosa. Es como una Copa del Mundo, por ejemplo, donde no tienes margen de error, pero bueno, estas cosas suceden en el fútbol. Todo sirve de aprendizaje”, concluyó.

SV