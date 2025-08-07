Stephano Carrillo, es cedido al Dordrecht de la Segunda División de los Países Bajos

El delantero mexicano Stephano Carrillo tendrá un nuevo club en los Países Bajos, después de que el Feyenoord determinó cederlo al FC Dordrecht de la Eerste Divisie, en la Segunda División de Holanda.

El conjunto del Feyenoord cedió al futbolista mexicano de 19 años como parte de su crecimiento y proceso de madurez, después de que no sería considerado para el primer equipo en la siguiente campaña.

El pasado 5 de febrero del presente año, Carrillo llegó a las filas del conjunto de Róterdam, procedente de las fuerzas básicas de Santos Laguna, esto después de sus destacadas actuaciones con la Selección Nacional Mexicana menor y categorías inferiores de Santos Laguna.

En su llegada a los Países Bajos con el Feyenoord tuvo poca participación, después de registrar únicamente tres juegos con el primer equipo y sumar seis partidos en la categoría Sub-21, donde marcó un total de dos anotaciones.

Actualmente, Carrillo cuenta con pocos partidos desde su aparición en la categoría Sub-21 a la fecha, luego de sumar un total de 37 encuentros disputados: 18 de ellos con Santos Laguna y tres más con el Feyenoord, esto con el primer equipo. Mientras que, con la categoría Sub-21, suma un total de 16 partidos: diez con el conjunto lagunero y seis más con el cuadro de Róterdam.

Dirk Kuyt, su próximo entrenador y mentor en el Dordrecht

Además de llegar a un club donde podrá tener minutos y sumar experiencia en el futbol del viejo continente, Stephano Carrillo tendrá la oportunidad de aprender de uno de los mejores goleadores de los últimos tiempos de los Países Bajos: Dirk Kuyt.

El exgoleador del Liverpool y Feyenoord será su nuevo entrenador con el FC Dordrecht, por lo que el juvenil atacante mexicano trabajará en la cancha para uno de los atacantes más importantes de Holanda, quien, en su etapa como delantero, sumó un total de 285 goles.

SV