Durante décadas, el mundo avanzó bajo la premisa de la integración económica. Se establecieron reglas comerciales, financieras y de inversión que impulsaron el flujo de capitales, la expansión del comercio y la interconexión global. La lógica era clara: aprovechar las diferencias y asimetrías entre países para generar ventajas compartidas. De esa visión nacieron instituciones internacionales como la Comunidad Europea y la Organización Mundial del Comercio, y se consolidaron otras de enorme peso como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El resultado fue la conformación de bloques económicos robustos y el ascenso de regiones y países que parecían, hasta hace poco, inmunes a los vaivenes de la política. Sin embargo, la emergencia de China como potencia hegemónica en Asia, el fortalecimiento de la India y el dinamismo de las economías del Pacífico alteraron el equilibrio global. En respuesta, Estados Unidos y Europa han reactivado una estrategia política y militar orientada a preservar su supremacía frente a los embates económicos y tecnológicos de China y Rusia.

Para México, este contexto supuso una transformación profunda: la consolidación de nuestro país como potencia industrial emergente, altamente integrada al mercado estadounidense. Esa integración ha permitido financiar, directa o indirectamente, políticas de redistribución social que intentan enfrentar la desigualdad estructural y las brechas regionales que persisten.

Hoy, sin embargo, estamos entrando a una nueva etapa. Las medidas impulsadas por Washington marcan el fin de la era de apertura y multilateralismo para dar paso a un periodo en el que predominan la confrontación estratégica, las guerras comerciales y tecnológicas, y el fortalecimiento militar como herramientas de hegemonía.

Para los vecinos inmediatos de Estados Unidos, como México y Canadá, este giro no representa solo un ajuste de modelo: implica un verdadero cambio de reglas. En ese contexto cobra pleno sentido la reciente visita del primer ministro canadiense a nuestro país. Más allá de los temas coyunturales, lo que está en juego es la construcción de una visión compartida del futuro, con la preservación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como prioridad central.

El desafío común es convencer a Estados Unidos de que el comercio, el flujo ordenado de personas y el intercambio financiero fortalecen a los tres países, y que es el propio vecino del norte el que obtiene los mayores beneficios por el tamaño y complejidad de su economía. A esto se suma la necesidad de cooperación en materia de seguridad nacional, defensa tecnológica y competitividad frente a China.

El inicio de las consultas previas a la revisión del tratado con Canadá y Estados Unidos constituye, sin duda, una de las negociaciones estratégicas más trascendentes para México en décadas. Ocurre en medio de un cambio estructural en las reglas del juego internacional que abre enormes oportunidades, pero también riesgos frente a voces en Estados Unidos que promueven agendas excluyentes y contrarias a los intereses de nuestro país.

Ante ese escenario, la respuesta no puede ser la pasividad. México debe levantar la voz desde ahora, participar activamente en las consultas y posicionar con claridad sus prioridades. La renegociación traerá consigo una reducción de la influencia de potencias externas en la región -particularmente China-, pero también abrirá espacios inéditos para nuestra economía. Identificarlos, defenderlos y convertirlos en política de Estado será crucial para garantizar que el cambio de reglas juegue a favor de México y no en su contra.

luisernestosalomon@gmail.com

