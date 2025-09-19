Fallece Jonathan González, exjugador de Leones Negros

El futbol ecuatoriano y la comunidad de la Universidad de Guadalajara se encuentran de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de los Leones Negros en la temporada 2014-2015, cuando el conjunto melenudo militaba en la Primera División del futbol mexicano.

El mediocampista de 30 años perdió la vida en su natal Esmeraldas, Ecuador, víctima de un ataque armado que ha consternado a toda la nación sudamericana, inmersa en una profunda crisis de inseguridad. La noticia sacudió no solo a sus familiares y amigos, sino también a los clubes que lo vieron brillar a lo largo de su carrera profesional.

González desarrolló una trayectoria amplia y destacada: vistió las camisetas de Independiente del Valle, con quienes alcanzó la histórica final de la Copa Libertadores en 2016, Leones Negros, Dorados de Sinaloa, León, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Aucas, Mushuc Runa y Vargas Torres, además de su último club, 22 de Julio.

El Patronato de Leones Negros expresó sus condolencias a través de redes sociales:

“Desde el Patronato de Leones Negros nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de La Manada en la temporada 14-15. Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador. Abrazo grande para familiares y amigos”.

Con su partida, el futbol pierde a un jugador que dejó huella en cada equipo que defendió. Descanse en paz, Jonathan González.

MF